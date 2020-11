Lehká hliníková střecha vás přežije. Je to ideální náhrada šindelů

Na původní střeše byly lehké asfaltové šindele. To znamená, že už v původním projektu se počítalo s lehkou střechou a podle toho byly dimenzované i krokve.

Je to podobné jako u ostatních rekonstrukcí: když vyměňujete střechu u domu, kde byly původně cihelné bobrovky, můžete zvolit cihelnou, nebo betonovou krytinu a máte jistotu, že to konstrukce střechy vydrží.

V tomto případě je ideální zvolit některou z moderních variant, tedy hliníkové šablony. Zatížení střechy se oproti původní variantě nezmění. Jediným zatížením navíc bude několik fotovoltaických panelů, se kterými se v budoucnu počítá.

První fáze, tedy zateplení, šla hladce díky velkoplošným panelům spojovaným perem a drážkou. Bylo třeba dodělat detaily. Veškeré spoje se dopěnily PUR montážní pěnou, okolo komína se musela vložit vrstva čedičové vaty.

Pak se položila střešní fólie sloužící jako pojistka proti zatečení. Už zbývalo jen vytvořit systém kontralatí, které se dlouhými šrouby přichytí ke krokvím.



Na kontralatě se položilo bednění z OSB desek, pokrylo se další fólií, tentokrát separační, která vytvoří mikroventilaci. Jde o to, že při silném dešti a větru se pod finální šablony může dostat vlhkost. Kdyby začala kondenzovat, mohla by poškodit OSB desky a tím by se snižovala jejich životnost.

A na závěr už se mohou začít montovat hliníkové čtverce v antracitovém provedení. Pepa Libický se podivoval nad tím, že jsou jemně vlnkovaté. Představte si to jako povrch, který se natírá takzvanou kladívkovou barvou.

Stavbyvedoucí Josef Beneš to vysvětlil tím, že touto úpravou se docílí zvýšené pevnosti. „Takže z nula šestky plechu dosáhneme pevnosti jako by měl hladký plech nula osm,“ říká.

Nakonec se krytina začne montovat. Začne se zakládací lištou a pak se od kraje směrem ke hřebenu skládají jednotlivé šablony. Ke střeše se připevňují speciálními vroubkovanými hřebíčky, která mají pomoci tomu, aby při silné bouřce vichr střechu neodnesl. Končí se odvětrávacím hřebenem stejně jako u všech ostatních střech.