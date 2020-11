Bytového architekta se nebojte. Když se vám to nebude líbit, neplatíte

Vnitřní prostor rekonstruovaného domu už se začíná klubat, a tak hlavní protagonisté pořadu pojali myšlenku, že by nebylo špatné pozvat bytového architekta, aby nemusel pracovat jen podle plánů, ale mohl nasát atmosféru v reálu. Pozvali si Daniela Casu, který má pověst mírně extravagantního, kontroverzního, ale v každém případě velmi kreativního tvůrce.

„Investor“, kterého představuje komik Karel Hynek, se vždy staví do role mírně pochybující persony, zpochybňuje jeho roli. „Copak bych si to nemohl navrhnout sám a nedal tomu duši a nevymazlil si to tu?“ tvrdí.



Daniel Casa se snaží mírně oponovat. „To si nemyslím, ale sjednocení materiálů tak, aby to odpovídalo tvé představě, to by měl dělat někdo, kdo tomu trošku rozumí,“ říká Casa.

Hynka na tom nejvíc baví, že když se mu první návrhy nebudou líbit, architekt připraví další varianty. A když se to ani pak nepovede, může od spolupráce odstoupit, aniž by cokoliv platil.

Kutil Pepa Libický jako průvodce pořadem a komik Karel Hynek se pustili do své „hurá“ akce, aby ukázali svou užitečnost, rozhodli se zbourat starou pergolu. Čímž uvedli do stavu nepříčetnosti stavitele Josefa Beneše.

Snažil se jim vysvětlit, že i tak jednoduchá práce se musí udělat odborně. Kdyby se jim na stavbě něco stalo, byl by to velký průšvih. Přece jenom práce s motorovou pilou není nic pro herce a on přebral stavbu a odpovědnost za všechno, co se tam děje. Takže je s veškerou úctou ze staveniště „vypakoval“.

Fachmany můžete sledovat každé úterý před 23. hodinou na Primě.

V rámci přestavby by se měl změnit i vstup do obývacího pokoje a je třeba vybourat kousek nosné zdi.

Jenže to není jen tak. A tak stavitel ukazuje, že není možné jen tak vzít bourací kladivo, zdivo vybourat a doufat, že dům nespadne. Je třeba začít shora a z obou stran zdi vybourat kapsy, do kterých se vloží a zabudují ocelové nosníky. A teprve, když je celá konstrukce kompaktní, je možné přikročit k bourání.