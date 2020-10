Stavební povolení svěřte projektantovi, nebudete přešlapovat u dveří úřadu

Naštěstí byla vstřícná projektantka, která slíbila pomoc. A pro stavebníka je to nejoptimálnější řešení. Místo toho, aby se musel laik sám metodou pokus a omyl učit a stejně by na nějaký ten potřebný „štempl“ zapomněl, je vhodnější svěřit to někomu, kdo podobný proces absolvoval už mnohokrát.

A není si potřeba nic nalhávat. Projektant se zná s úředníky na stavebním úřadu takřka osobně a rozhodně se tak vyhne komisnímu jednání určenému pro obyčejného smrtelníka. A spisy neskončí na dně hromádky přetížených úřadů.



Samozřejmě, každý se musí rozhodnout, zda je ochoten za tuto službu zaplatit. Kdo někdy absolvoval vyřizování stavebního povolení, rozhodně by se podruhé rozhodl svěřit to profesionálovi.

Zvláště takto by měl postupovat komik ze seriálu, který se dokáže nadchnout myšlenkou, že když je ve studni málo vody, mohla by se do ní svést voda z okapů. Z toho ho musí rázně vyvést stavitel Josef Beneš.

„Tak to se rozhodně ze zákona nesmí, protože by se tak znečišťovaly spodní vody. A navíc by to nepomohlo. Ta voda by se stejně vsákla do úrovně spodní vody,“ upozorňuje.



Problém ve stavbě spočívá v tom, že stavební firma je nachystaná, ale vyřízení stavebního povolení bude trvat ještě měsíc. Je vůbec možné něco na stavbě provádět ještě před vydáním tohoto zásadního dokumentu?

„Je možné provádět takzvané udržovací práce, ale nesmí se bourat žádné příčky nebo nosné zdi. Stejně tak osazovat nová okna nebo vyměňovat střechu. Naproti tomu můžeme rozebrat podlahy, vybourat omítky, sundat sádrokartony, abychom zjistili stav krovů,“ popisuje Beneš. Patří k tomu i odpojení vody a elektřiny, pro dělníky se může přivézt stavební buňku a pomalu se tak připravovat na „ostrou“ stavbu.