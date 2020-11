Střešní okna a zásobník na dešťovku. Rekonstrukce přináší zrádné detaily

Osazení střešních oken je jedna z nejcitlivějších částí stavby. Jde o to, že jsou umístěna v nejexponovanější části střechy. Pokud by byla špatně nainstalovaná, hrozilo by nejen zatékání do konstrukce, ale i vznik tepelných mostů.

Výsledkem by bylo minimálně srážení vlhkosti a pak i vznik plísní, což by znehodnocovalo komfort bydlení. Proto, ač z povahy věci je možné okna instalovat svépomocí, stavbyvedoucí Josef Beneš doporučuje tuto citlivou operaci svěřit raději odborníkům. „Toto je kritická část střechy. Instalací svépomocí byste navíc přišli o záruku,“ upozorňuje.

Další zásadní věcí, kterou protagonisté pořadu Karel Hynek a Pepa Libický potřebují vyřešit, je výběr nádrže na dešťovou vodu. Projektantka jim „předepsala“ betonový model, a tak se na něj dojeli podívat.



Pořízení může dotovat program Dešťovka, který by chtěl přispět k řešení suchých období tak, aby se mohla zahrada zalévat ze zásobníku. V lepším případě je dokonce možné přečištěnou vodu použít i jako zdroj užitkové vody pro splachování toalety nebo praní.

Jenže výběr samotný je sám o sobě docela komplikovaný. Je možné vybrat z několika materiálů: z plastu jedno- nebo dvouplášťového, z laminátu nebo betonu. Každý z nich má své výhody i nevýhody. S plastovými se lépe manipuluje, jsou lehčí, betonové váží více a bez jeřábu se neobejdete, což prodražuje instalaci.

Nejvíce záleží na hladině spodní vody, která dokáže s lehkými skelety pohnout tak, že dokonce může dojít k jejich popraskání, pokud se neobetonují. Čímž se opět práce prodražují.

A dalším parametrem je velikost nádrže. Obecně se uvádí, že na sto metrů čtverečních střechy je potřeba nádrž zhruba o objemu tři kubíky – jenže zase je tu hodně dalších proměnných.

Záleží na tom, jak velkou zahradu máte, pokud ji budete chtít zavlažovat, či jak velká je vaše rodina, pokud budete potřebovat využít nádrž i jako zdroj užitkové vody pro domácnost. Při střídání dob sucha s intenzivními srážkami (jak to funguje v posledních letech) by doporučený objem nádrže pro jednu osobu na tři týdny byl jeden metr krychlový.

Z čehož plyne, že čtyřčlenné rodině pro použití i v domácnosti by stačila nádrž o objemu 4 m³. Jestliže ale chcete akumulovanou vodu používat i k zálivce zahrady, pak musíte výsledný objem navýšit o 1 m³ na každých 100 m² zalévané plochy. Čtyřčlenná rodina se zahradou o ploše 200 m³ by pak volila nádrž o objemu 6 m³.