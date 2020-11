Pozor na zateplení špalet a nadpraží okna. Jinak vzniknou tepelné mosty

“Hodně lidí dělá to, že zateplení zařízne na fasádě zároveň s oknem a pak z boku přilepí dvojku nebo trojku polystyrén. Tím ve spoji vznikne mezera, kterou proniká chlad, a tím tam vznikne tepelný most,“ popsal stavbyvedoucí Josef Beneš.

Správně by podle něj měl být polystyrén přetažený mírně přes okno a špaleta by se měla vlepovat dovnitř kolem okna. Takto to zní trochu podivně, ale zcela názorně to uvidíte na videu.

Beneš připomíná i aplikaci všech systémových lišt, na které by se nemělo zapomenou. Ať už jsou to rohové lišty, okapničky v nadpraží, začišťující APU lišty, které zajišťují, aby fasáda nepraskala.



„Nejčastější chybou, která se na stavbách vyskytuje, je ta, že si dělníci chtějí ušetřit čas. Nasadí lišty a pak je přetáhnou lepidlem. Jenže to je špatně. Napřed musíte natáhnout lepidlo, pak vložit lištu a znovu ji přetáhnout lepidlem,“ říká.

Velmi důležité je lepení takzvaných diagonál, které se musí vložit až do rohů a měly by mít minimální rozměr 25 na 50 centimetrů. „V rozích při změnách teplot vzniká největší pnutí. Když je tam nedáte, vzniknou mikroprasklinky, které se časem budou zvětšovat,“ upozorňuje.

V této fázi stavby zároveň specialisté začali montovat fotovoltaiku. „Majiteli“ Karlu Hynkovi se nejvíce zalíbila varianta, kdy se vyrobená elektřina využívá k akumulaci do vody. Už proto, že výkupní ceny elektřiny v posledních letech hodně klesly, takže si nelze představovat, že si na střeše vyrobíte elektrárnu a budete na tom vydělávat.

Než se rozhodnete pro montáž fotovoltaických panelů, měl by napřed „terén“ okouknout technik, který v první řadě zjistí stav střechy, zda je vůbec montáž možná. Bude sledovat i sklon a orientaci střechy, aby byla výtěžnost ze slunečního záření maximální.

Aby práce nestála, začalo se také bagrovat. Problém je v tom, že se hloubí jáma hluboko pod izolace domu a navíc ve stísněném prostou. Takže se musí postupovat opatrně a jáma se bude pažit, aby svah, nad kterou stojí živý plot, „neujel“. Zvlášť kdyby začalo pršet.