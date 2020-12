Bourání může přinést vícepráce, při výměně oken pozor na hydroizolaci

Na stavbě v Tišicích pokračují výkopové práce, takže po vybagrování nové přístupové cesty do sklepa ze zahrady, kterou Fachmani zvládli v minulém dílu, přišlo na řadu vybourání otvoru nových dveří ze zahrady do sklepa.

Sice to bylo o něco jednodušší, protože se bouralo na místě původního okna, takže nebylo třeba dělat překlad. Zato zeď byla tak poctivě udělaná z cihel, kamenů a pořádné nálože cementu, že obyčejná sbíječka na bourání nestačila, a ke slovu tak musela přijít diamantová pila. Což bourání oproti původním plánům nejen podstatně prodloužilo, ale i prodražilo.

„Tím, že jsme počítali, že tady bude cihelné zdivo, který by bylo zbouraný za půl dne, ale bourali jsem tři dny, a ještě jsme použili diamant, který je drahý, tak tady máme takovouhle hezkou vícepráci,“ vysvětlil stavbyvedoucí Josef Beneš, jak podobné výdaje navíc při rekonstrukci vznikají.

V další fázi se budou připravovat základy pro schodiště ve sklepě, bude se dorovnávat výška podlah a provede znovunapojení hydroizolace. Právě to je práce velice důležitá, kterou je potřeba pečlivě ohlídat, aby se třeba za pár let někde neobjevila vlhkost či dokonce plíseň. Což platí i pro každou poměrně běžnou výměnu starých oken či dveří za nové.

Což potvrzuje i Josef Beneš: „To musíme hodně řešit, je to strašně důležitý. Ono to i bez toho bude první rok vypadat hezky, ale pak se objeví vlhkost a začne to odpadávat, a to není dobrý.“ (Pro představu viz video.)

Nejen nastavení stavebního deníku do budoucna...

V online stavebním deníku si Fachmani tentokrát nastavili chytré upozornění, které jim v daných intervalech i po letech připomene, že je třeba udělat revizi a kdy: u oken, komínu a všeho dalšího, co je v domě potřeba pravidelně kontrolovat i po dokončení rekonstrukce.

A ke slovu přišel opět i bagr: bylo třeba udělat výkopy na dešťovou kanalizaci a vykopat jámu pro jímku na dešťovou vodu. Jak si spočítat potřebný objem nádrže na dešťovku, na co se při výběru ideální nádrže zaměřit a kde a jak případně zažádat o dotaci, už jsme psali zde.

Bagrování jámy, kam přijde usadit jímka na dešťovou vodu. Je nutné dávat pozor na možné přípojky.

Celá jímka bude schovaná pod terénem a bude opatřena přepadem, aby se v případě naplnění mohla voda vsakovat do zeminy. Dešťová voda bude používána v domě i na splachování, takže se jímka bude napojovat i do domu a nezámrzným ventilem ven na zalévání zahrady.

Po vykopání je třeba jámu na jímku ještě připravit na uložení vlastní jímky. Únosné podloží většinou stačí vysypat štěrkem, u nestabilnějších podloží je dobré na štěrk dát ještě desku. Samotnou nádrž usadí na podloží jeřáb, stejně tak víko s pryžovým těsněním, aby neprosakovala voda zvenku.

A vzhledem k izolaci nad krokvemi, která zvedla výšku střešního krovu, bylo nutné provést i nadezdění komínů do potřebné výšky (65 cm nad krov), posloužily obyčejné cihly. Do komína ke krbovým kamnům přijde posléze ještě nerezová vložka, do druhého (k plynovému kotli) vložka plastová. A celý komín se na závěr oplechuje.