STALO SE DNES: Válek chce separovat neočkované seniory, Biden je v Evropě

Při zhoršující se epidemické situaci je zásadní chránit neočkované lidi starší šedesáti let od ostatních, navrhuje kandidát na ministra zdravotnictví za TOP 09 Vlastimil Válek. Mluví například o vymezení času, kdy by do obchodů mohla pouze tato skupina lidí. Podle epidemiologa Romana Prymuly to ale není dobrý nápad. Už to tu bylo na jaře, a není to dobře realizovatelné, tvrdí.



Tragická nehoda se odpoledne stala nedaleko Nymburka, kde se auto srazilo se sanitkou. Při nehodě zemřela spolujezdkyně z osobního vozu, dalších šest lidí se zranilo.



Společnost Eurovia v pátek zveřejnila, jak moc se hnula stavba mostu přes železniční koridor u Uherska na Pardubicku. Ukázalo se, že boční prefabrikované vzpěry poklesly minimálně o pět centimetrů. Po příčinách se pátrá.



Obrovskou diskusi vzbudil na sociálních sítích akt nepovoleného vztyčení kříže na vrcholku Vozka v Jeseníkách. Lidé, kterým tento čin vadí, tvůrcům vyčítají nejen ničení přírody, ale také neodbornou instalaci či gramatické chyby na některých cedulkách, jimiž kříž opatřili.



Americký prezident Joe Biden v pátek zahájil druhou zahraniční cestu od doby, kdy nastoupil do Bílého domu. Jeho program odstartovalo setkání s papežem Františkem ve Vatikánu, které trvalo nezvykle dlouho. Následně se Biden v Římě zúčastní víkendového summitu lídrů ekonomicky vyspělých zemí sdružených ve skupině G20. Pak zamíří na klíčovou klimatickou konferenci COP26 do Glasgow.