STALO SE DNES: Neočkovaní budou moci do práce. Senátoři odmítli zmrazení platů

Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů odmítli trestat neočkované zaměstnance na pracovištích. Jak si měl stát došlápnout na neočkované, popisoval v pondělí ministr vnitra Jan Hamáček. Do provozů a kanceláří by nesměli lidé bez očkování, negativního testu či potvrzení o prodělaném covidu. Podle něj to navrhla hlavní hygienička Pavla Svrčinová.

Zhruba deset procent českých domácností, které by mohly být ohroženy energetickou chudobou, bude mít nárok na mimořádnou okamžitou pomoc. Opatření na zmírnění dopady růstu cen za energie na domácnosti ve středu představil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.



Senátoři odmítli návrh na zmrazení platů politiků na příštích pět let. Proti vládnímu návrhu, který před volbami prošel Sněmovnou, hlasovalo 57 ze 68 přítomných senátorů. Základní měsíční plat zákonodárců od ledna vzroste na 96 300 korun a náhrady na 50 tisíc až 67 800 korun.

Sklárna v Bělčicích na Strakonicku končí po téměř 18 letech svůj provoz. Důvodem je krach dodavatele energií Bohemia Energy. Za plyn by totiž nově museli zaplatit trojnásobek. Paradoxem je, že do Vánoc by měla sklárna tolik zakázek, že by je ani nestihla pokrýt. Jejich výrobky objednávali i zahraniční filmaři.

Nejstarší syn amerického exprezidenta přirovnal nynější hospodářskou situaci v USA k 80. létům v komunistickém Československu. Donald Trump mladší pro televizi Newsmax uvedl, že v amerických obchodech zejí nyní regály prázdnotou stejně, jako to vídal během prázdnin u svých prarodičů v ČSSR.