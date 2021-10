Senátoři rozhodnou o svých platech. Zmrazit si je na pět let chuť nemají

Starostové a nezávislí jasně řekli, že se postaví proti návrhu. „Dospěli jsme k tomu, že je to krok, který je nestandardní, není úplně logický a je to krok populistický,“ prohlásil šéf senátního klubu Starostů a nezávislých Petr Holeček.



„Za prvé to byl mistrný tah pana premiéra, to musím uznat,“ řekl šéf senátorského klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra. „Za druhé je to vrchol populismu,“ dodal. Každý člen klubu ODS a TOP 09 bude podle něj moci hlasovat podle sebe. Volné hlasování budou mít podle šéfky klubu KDU-ČSL Šárky Jelínkové i lidovci.

„Ani jedna z předkládaných novel nemá šanci. To je realita,“ řekl k návrhu na zavedení klouzavého mandátu i ke zmrazení platů politiků na pět let šéf senátorského klubu ProRegion Jaroslav Větrovský, který byl zvolen za vládní hnutí ANO.

Vláda argumentuje, že stát by zmrazením platů politiků ušetřil celkem zhruba tři čtvrtě miliardy korun. Platy ústavních činitelů byly kvůli zmírnění dopadů koronavirové epidemie na státní rozpočet zmrazeny už pro letošní rok. Pokud novela nebude přijata, zvýší se od příštího roku o šest procent.

Základní plat poslance či senátora je nyní 90 800 korun, k tomu mají nárok na náhrady ve výši 47 200 až 64 000 měsíčně. Od ledna, když zmrazení platů neprojde, základní plat zákonodárce vzroste na 96 300 korun a náhrady, na které má nárok, na 50 tisíc až 67 800 korun.