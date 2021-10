Politikům se platy zmrazit nemusí, právní výbor Senátu je proti

Navrhované zmrazení platů vrcholných politiků na pět let Senát možná zamítne. Proti snaze končící vlády ANO a ČSSD se dnes postavil ústavně-právní výbor. Pokud nebude norma přijata, odměny ústavních činitelů od ledna vzrostou podle předběžných údajů zhruba o šest procent.

Na mimořádné schůzi poslanci schválili zmrazení svých platů na pět let. Ještě na poslední chvíli to chce prosadit menšinová vláda ANO a ČSSD. Potvrdit to ale ještě musí Senát. (5. října 2021) | foto: Petr Topič, MAFRA