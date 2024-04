Pořád tomu nevěřím, zlobil se kouč Látal na chybujícího gólmana Hanuše

Jablonečtí byli chvíli od toho, aby zlomili černou pětizápasovou sérii, v níž získali pouhý jeden bod.

Nad favorizovanou Mladou Boleslaví vedli 1:0 ještě v 90. minutě. Pak však Hanuš převzal malou domů a místo razantního odkopu zkoušel rozehrát zpět na Tekijaškiho, ale tak mizerně, že míč nabídl dotírajícímu Júsufovi, jenž mu udělal kličku a pohodlně do prázdné brány vyrovnal na 1:1. Jablonečtí hráči popadali s hlavami v dlaních na trávník.

„Devadesát minut nám to klapalo, co jsme si řekli, to jsme plnili, dali vedoucí gól a do defenzivy pracovali velice dobře, klukům nemám co vytknout. Tak kvalitní mužstvo jako je Boleslav jsme nepustili skoro do ničeho. A pak nastane taková situace... A už poněkolikáté v sezoně dobře rozehraný zápas ztratíme,“ popsal Látal. „A jestli je z toho Hanuš špatný? To se musíte zeptat jeho, já jsem ho ještě po zápase neviděl.“

Hráči obou týmů se potýkali s těžkým terénem, mohl zapříčinit Hanušovu chybu? „Na to se ani neptejte! Toto přece není o terénu. Do toho míče stačilo kopnout, nic jiného,“ komentoval osudnou situaci nakvašeně Látal.

Střelec jabloneckého gólu Matěj Polidar byl na svého gólmana hodný.

„Hany si to dal dobře na pravou nohu, čekal jsem výkop, ale zkoušel to rozehrát, bohužel trefil útočníka do nohy. My mu to nevyčítáme, protože mu říkáme, ať to spíš rozehrává a nenakopává. Každý udělá chybu, my ho podpoříme, protože jsme jeden tým a musíme makat dál. Ale samozřejmě ty body potřebujeme a tohle nás sráží,“ řekl Polidar, který se letos trefil poprvé.

Fotbalisté Jablonce mohli jít do skupiny o záchranu s pohodlnějším náskokem na barážové příčky, ale po remíze 1:1 s Mladou Boleslaví jsou dvanáctí a před čtrnáctou Karvinou jen o pět bodů. A právě zápasem proti ní zahájí nadstavbovou skupinu o udržení v lize tuto sobotu doma.

„Musíme se soustředit na sebe, skupinu o záchranu už jsem párkrát hrál a vím, jak to je těžké na psychiku. Baráži se určitě chceme vyhnout, protože to jsou pak zápasy na krev,“ dodal Polidar.