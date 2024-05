Češi, držím palce! Fotbalový detektiv loví lumpy na Slovensku

Natáčení podcastu Z voleje spojil s pracovní cestou na Moravu za kolegy z Česka, aby si vyměnili informace o aktuálních trendech a pletichách organizovaných skupin, jež si udělaly z cinklých sázek milionový byznys a v českém prostředí se jim tuze daří.

Živé kauzy Jakub Čavoj, manažer integrity Slovenského fotbalového svazu a přední evropský expert na boj proti match fixingu, komentovat nemůže. Ani nenaznačí, zda exploduje další skandál. „Nechci předbíhat,“ poví absolvent policejní akademie. „Případy mají vždy mezinárodní charakter, spolupracujeme nejen s Českem v rámci fotbalu a s policií. Kriminálnici, co fixují zápasy, také spolupracují mezi sebou. Pokaždé, když se to podaří odhalit, je to pro fotbal dobře.“

Dobře to je zejména pro slovenský fotbal, který pomáhá očisťovat od lumpů parazitujících na krásné hře. Od roku 2016, kdy nastoupil do funkce fotbalového detektiva, dotáhl se svými kolegy mnoho kauz do konce. Aktuálně kvůli trestům za match fixing nemůže ve slovenském fotbale působit čtyřicítka lidí s korupčním cejchem. A co je velmi důležité - proškolil na Slovensku už více než devět tisíc fotbalistů a funkcionářů. Rozhodně počin hodný následování. Prevence je totiž zásadní zbraní proti celosvětovému nešvaru, jemuž v Česku kvete pšenka. Hůře jsou na tom podle monitoringu podezřelých zápasů už jen v Brazílii. Ani u sousedů na tom nebyli vesele, avšak systematickou prací se jim daří počet ovlivněných utkání snižovat.

„Dělat prevenci je základní úloha integrity manažera. Říkáme hráčům, jak to funguje, co mají dělat a jak se bránit. Musí si uvědomit, že když budou manipulovat, možná hrají poslední zápas v životě,“ zdůrazňuje vytáhlý třicátník na přednáškách.

Loajálně, či snad z úcty ke kolegům, nechce hodnotit, jak si vede Fotbalová asociace České republiky v úmorném boji proti zmanipulovaným zápasům, a co by měla zlepšit. „Jsme rádi, že nás dávají za příklad v Evropě. Není jednoduchá rada. Nastolili jsme si systém školení, odhalujeme případy a díky tomu se nám fotbalové prostředí zlepšuje,“ těší se. „Stojí to hodně času, úsilí. Chodím po klubech, tři měsíce jsem na cestách, nejde to z kanceláře, ale má to výsledky. Musíte mít kvalitní práci na svazu, spolupráci policie, musí toho hodně zapadnout do sebe. Nechci hodnotit, jak to funguje u vás. Někdy chybí ale jen kousek, abyste rozložili skupinu. Důležité je, aby byla aktivita, vyšetřování i školení.“

Penalta, které se směje celý stadion, je už výjimka

O jaké zahraniční skupiny jde nejčastěji? „Čínská, která byla tady v Mohelnici, se snažila dostat i na Slovensko. Ukrajinskou a balkánskou skupinu vidíme častěji,“ povídá Čavoj a nad vymyšlenou penaltou sudího Michala Patáka loni ve třetí lize v utkání Admiry s béčkem Českých Budějovic jen zakroutí hlavou.

„Je třeba říct, že lidé, kteří zápasy manipulují, se v tom snaží vyvíjet, zlepšovat. Už se málokdy stane penalta, které se směje celý stadion,“ poukáže na výjimku. „Spíše hráči nebrání natěsno, je to méně nápadné, prokazatelné bez dalších důkazů. Očividné věci moc nejsou, reagujeme na podezření z monitorovacího sytému. Potřebujeme důkazy. Podobná videa ještě nestačí.“

Nestačí, ale když se přidají policejní odposlechy, výpovědi svědků, začne se smyčka utahovat, až se před soud dostane i velká ryba, například někdejší druhý nejvyšší muž českého fotbalu, místopředseda asociace Roman Berbr.

„Když se odhalí člověk ve vyšší pozici, přinese to pozitivní změny a reformy systému,“ poví Čavoj obecně.

Etická komise Fotbalové asociace ČR udělila na začátku roku záložníkovi Michalu Hladíkovi z třetiligového Frýdlantu nad Ostravicí patnáctiletý zákaz působení ve fotbale a pokutu milion korun za ovlivňování nebo pokus o ovlivňování zápasů. Nedávno však Odvolací komise snížila tresty někdejšímu mládežnickému reprezentačnímu útočníkovi Filipu Firbacherovi z třiceti měsíců na osmnáct a Javieru Nerudovi z osmnácti měsíců na dvanáct. Na Hladíkův pokyn se pokusili ovlivnit jiné fotbalisty.

„Důležité je, aby se nastavila nulová tolerance, a ne že někdo zmanipuluje zápas a za měsíc hraje znovu,“ zdůrazní Čavoj.

Kvituje, že novým integrity officerem české asociace se stal zkušený kriminalista Kamil Javůrek z Národní centrály proti organizovanému zločinu. „Daří se nám snižovat počet podezřelých zápasů. Držím palce, aby se to dařilo i v Česku.“

Vďaka! I za práci, kterou děláte.

A pokud jste nabrali dojmu, že fotbal je korupcí prolezlý víc než jiné sporty, možná by bylo na čase, aby i další svazy pro začátek aspoň zřídily pozici odhodlaného detektiva.