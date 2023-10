Podezřelé sázky v nižší soutěži řeší i v Německu. Penalty v nastavení chyběly

Na dvanáctitisícový stadion na východním okraji Frankfurtu v neděli 7. října dorazilo jen něco málo přes tisíc fanoušků.

Viděli, jak hostující Theisen a Güclü do poločasu překonali domácího brankáře Ospelta. Třetí gól padl v 86. minutě. Nikomu nic zvláštního nepřišlo.

Jenže v týdnu švýcarská společnost Sportradar, který sbírá a analyzuje data, upozornila na nezvykle velké sumy peněz vsazené na poločasové vedení Haigeru 2:0.

„Jako divák můžu jen říct, že jsem si nevšiml ničeho neobvyklého,“ citoval renomovaný magazín Kicker ředitele hostujícího klubu Arne Wohlfartha. „V prvním poločase jsme mohli dát i víc branek, ale jejich gólman byl vynikající.“

Podle důvěrných informací Kickeru načasování i výše sázek neodpovídají běžnému dění kolem zápasů regionální ligy.

„Spolkové ministerstvo vnitra obdrželo tip ohledně možného pokusu o zmanipulování zápasu. Případ předalo příslušným úřadům kriminální policie i úřadu pro hlášení sportovních manipulací,“ sdělila mluvčí ministerstva.

Vyšetřování se klubů zatím nedotklo. „Dodnes nás nikdo nekontaktoval. My otázku manipulace zápasů bereme velmi vážně. Ale neexistuje žádný důkaz, že by v našem zápase k něčemu takovému došlo,“ sdělili zástupci FSV Frankfurt.

Po zhlédnutí záznamu Kicker tvrdí, že branky padly po individuálních, ale běžných chybách, které se v této podobě vyskytují i ​​mezi profesionály. Duel řídil Marc Heiker, který vykonává funkci sudího v dorosteneckých soutěžích a ve čtvrté a páté lize mužů.

„Před akcemi, z nichž padly góly, nebylo mezi hráči a rozhodčím patrné nic neobvyklého, žádná znatelná abnormalita,“ píše Kicker.

Obrana Frankfurtu nebyla pevná, hosté měli další šance, výborně chytal brankář Ospelt. I domácí mohli skórovat, ale své příležitosti neproměnili. Zakončení je prý trápilo i v minulých zápasech.

Na zápas bylo vsazeno zřejmě u sázkových kanceláří mimo Německo. Ty s licencí v Německu totiž nesmí nabízet zápasy regionální ligy.

„Znovu jsem si zápas pustil. Nevidím tam nic, co by ukazovalo na nekalé sázky. Nevěřím, že by se tam něco stalo,“ zdůraznil Thomas Brendel, sportovní ředitel FSV Frankfurt. „Když jsem o podezření řekl hráčům, byli překvapení.“

Hostující útočník a střelec jedné z branek Arif Güclü, který čtyři roky působil právě ve Frankfurtu, řekl: „Přišlo mi to, že hrajeme jako vždycky, prostě běžný zápas. To podezření je samozřejmě trochu šokující. Nedovedu si vůbec představit, že by se hráči, které tam znám, něčeho dopustili.“

Frankfurt je po třinácti kolech na čtrnáctém místě tabulky, která má osmnáct týmů. Haigeru patří páté místo, ale pokud vyhraje odložený duel proti rezervě Stuttgartu, bude ztráce jediný bod na vedoucí Freiberg.

Podezření na nekalé sázky na zápasy v nižších soutěžích padlo nedávno i v Česku.

V souvislosti s tím byl známý rozhodčí Michal Paták vyřazen z listiny, protože v třetiligovém utkání Admiry a rezervy Českých Budějovic v dlouhém nastavení první půle odpískal pokutový kop za neexistující faul. Společnost zabývající se podezřelými sázkami upozornila na nárůst vkladů z evropského i asijského trhu těsně před pokutovým kopem. Mělo jít o sázky na počet gólů v prvním poločase.

Příslušná komise rozhodčích vyřadila i Vlastimila Ogrodníka. V třetiligovém utkání Hodonín - Ostrava B (0:3) odpískal pokutový kop v šesté minutě nastavení první půle za stavu 0:0.