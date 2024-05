Nejsem hlavičkář, míč mě trefil, smál se jablonecký Náprstek po vítězném gólu

Přitom ještě v 89. minutě prohrávali 1:2, byli krok od prodloužení černé série bez výhry a od pádu v tabulce k barážovým příčkám. „Zní to šíleně, že jsme zápas ještě zvládli během posledních šesti minut otočit,“ radoval se dvacetiletý forvard.

Jablonečtí zahrávali v šesté minutě nastavení poslední roh, Náprstek si naskočil na centr Součka a hlavou poslal balon do sítě. „Abych se přiznal, tak já úplně hlavičkář nejsem. Spíš jsem zavřel oči, trefilo mě to do hlavy a odrazilo se to do brány,“ popsal s úsměvem svoji vítěznou trefu Náprstek.

„Byl to ale výborně zahraný roh od Filipa Součka a asi jsem byl tam, kde jsem v tu chvíli měl být. Ta euforie pak byla opravdu velká. Pomohli jsme si dvěma standardkami, což bereme jako hrozně důležité, že jsme se po nich zase po dlouhé době prosadili a Karviné jsme v tabulce odskočili.“

Náprstek je odchovancem litoměřického fotbalu, v roce 2014 odešel do Slavie, kde byl až do roku 2019. Následně zamířil do německého Norimberku a loni v létě přestoupil do Jablonce, kde podepsal tříletý kontrakt.

V prvoligovém fotbale se však rozkoukává jen pozvolna, zkušenosti s dospělým fotbalem sbíral spíš v jabloneckém béčku ve třetí lize. Duel s Karvinou byl jeho osmým startem v nejvyšší české soutěži, pokaždé přišel na trávník jako střídající hráč, na kontě má pouhých 75 minut a teď si vychutnal první gól.

Jablonecký Matěj Náprstek v souboji o míč v utkání s Karvinou.

„Zatím sbírám zkušenosti, je to můj první rok v dospělém fotbale a beru to pozitivně. Jsem rád, že jsem se trefil, musím makat dál, čekat na další šance a trenérovi dokazovat, že umím být na hřišti pro tým platný,“ přeje si Náprstek, jenž nastoupil proti Karviné na hřiště v 75. minutě.

Jablonecký kouč Radoslav Látal je s ním velmi spokojený a nebýt zdravotních peripetií, startů v první lize by prý už měl mnohem víc. „Matěj má trošku smůlu. Po svém příchodu měl výbornou letní přípravu, i v té zimní vypadal zase skvěle, ale v sezoně měl vždy nějaký výpadek, kdy buď onemocněl, nebo se zranil,“ posteskl si.

„Na začátku jarní části byl po zimě nastartovaný, říkal jsem mu, že dobře pracuje, že dostane šanci, ale opět bum a přišla nemoc. Dostal antibiotika a byl tři týdny mimo. To jsme zrovna měli velké problémy s marodkou a kartami a on by určitě hrál, kdyby byl zdravý. Nebýt těch potíží, šancí by dostával víc,“ doplnil Látal.

V jablonecké ofenzivě chybí marodi Chramosta s Krulichem, řekl si Náprstek vítěznou trefou o větší porci minut v příštím duelu v Praze proti Bohemians?