PONEDĚLNÍK: Titul už Sparta nepustí, ani o deseti. Co to bylo, Poulolo?

Gólmani byli skvělí. Snad ještě pohotovější zákroky předvedl ve slávistické bráně Jindřich Staněk. Proti nájezdu Jana Kuchty si raději ani moc nevyběhl, neboť věděl, jak dokonalý má lob. Volej Wiesnera zblízka vytáhl na čáře, hlavičku Krejčího dostal z pod břevna. Dokud Sparta hrála v plném počtu, byla o něco nebezpečnější. Až po zbytečném vyloučení Lukáše Haraslína přišly ještě gólovky Jurečky a Chytila.

Je až k nevíře, že tým, který dostal v lize deset červených karet, a další dvě v pohárech, je v soutěži nejlepší.

Skluz Haraslína nebyl záludný, ani nebezpečný, ale udělat takto zbytečný faul u rohového praporku v tak důležitém mači, to žádnému trenérovi na světě hlava nebere.

Nestačilo preventivně nenasadit čertíka Preciada. Poněkud zbytečná byla i žlutá karta pro kapitána Krejčího, jenž se hlasitě domáhal ofsajdu, který nebyl. Vynechá tak příští kolo proti Ostravě.

Žluté napomenutí mohl dostat už v první půli, když po se vzoru Ramose zapáčil do Chytila, div si po pádu útočník Slavie nezlomil ruku. Sparta však ustála i půlhodinové oslabení a velmi jistým krokem si jde za obhajobou titulu.

Pro korunu pro nejlepšího střelce soutěže zase s rukama nahoře utíká plzeňský Pavel Šulc, tak slavil dovršení hattricku, když s míčem u kopačky běžel k prázdné bráně Slovácka. Osmnáct gólů, šest asistencí. Takhle vypadá životní sezona hráče, jemuž se ještě před časem kdekdo posmíval za splašenou koncovku.

Vtípky na téma, co všechno se dá zazdít, si musí vyslechnout slovácký křídelník Pavel Juroška, když místo prázdné brány napálil z kroku břevno. Stane se, ač to vypadá až komicky. Přestupovou částku, za kterou jej chce vykoupit právě Plzeň, to však nesníží.

Slovácko nadále vybírá nástupce trenéra Martina Svědíka, hlavním kandidátem má být Václav Jílek, jenže bližší jednání dosud nezačala, tak uvidíme, jakou cestu klub z Uherského Hradiště zvolí.

Jistě u ní už na hřišti nebude ikonický obránce Michal Kadlec, který ukončil kariéru. Byla úžasná. Velký respekt a poděkování za všechno, co pro český fotbal odvedl. Potatil se.

Dynamo se trumfuje v bizarních gólech

Ještě komičtěji než Juroškova rána do břevna vypadala branka, jež byla jako vlastní připsána českobudějovickému brankáři Šípošovi. V klidu by si stáhl vysoký míč, jenže v tu chvíli do něj vletěl osamocený spoluhráč Poulolo. To se jen tak nevidí. Dynamo se v této sezoně trumfuje v počtu a pestrosti bizarních gólů, jestli se dokáže navzdory tomu zachránit mezi elitou, klobouk dolů. To je o nervy a bod z Pardubic může chybět.

Ještě v horším rozpoložení je Karviná. Poté, co v minulém kole prohrála v Jablonci, ačkoli ještě v závěru vedla, přišla o výhru také v záchranářské řeži se Zlínem. Ani dvougólový náskok nestačil.

Střídající Lukáš Bartošák dvěma góly zařídil remízu, vyrovnávající trefu slabší pravou nohou si nechal na třetí nastavenou minutu. Bývalý hráč Karviné napsal o víkendu nejsilnější příběh. Do hry šel po přestávce místo Vukadinoviče, který musel být tuze rád, že rozhodčí Szikszay jeho ohnání loktem po Ražnatovičovi posoudil jen žlutou kartou.

Ač šlo pouze o letmý kontakt, spíše pohlazení, v přerušené hře si takový zkrat říká o vyloučení. Karvinským se nelíbily i další verdikty sudího, především že neodpískal penaltu po zákroku na Martina Regáliho. I tak měli utkání zvládnout za tři body.

Náročný souboj o čtvrtou příčku zvládla Mladá Boleslav v Ostravě. I když to ve vedení klubu vře a generální ředitel David Trunda nabídl rezignaci, sezona může skončit pohárovým úspěchem.

Tři zápasy od předkola Konferenční ligy je Hradec Králové a Teplice, kdo by to byl před sezonou tipoval. Liberec má padla, naposledy jej vedl trenér Luboš Kozel. Ač by si představoval jiné odcházení, z tříletého angažmá převládají pozitiva z dobře vykonané práce.

Pilařova sladká odplata

Votroci proti Olomouci potvrdili, že jsou v neskutečném laufu. Ve dvou utkáních dali celkem šest gólů a zcela po zásluze poslali mdlé sigmáky na dovolenou.

Na Hané vyčníval skvělý hroťák Daniel Vašulín, který si udělal hezké odpoledne i proti trojici obránců a krásně zavěsil. Ještě hezčí byla obalovačka Václava Pilaře zpoza vápna. Radost pětatřicetiletého křídelníka pozorovat, pořád to má v noze, pořád mu to kope i běhá.

Byla to pro něj sladká trefa i proto, že v Olomouci končil před pěti lety za zvláštních okolností, kdy se dostal do střetu s trenérem Látalem, za něhož se pak postavil celý tým. Divadelní tiskovou konferenci si jistě ještě vybavíte. S tehdejším kapitánem Vítem Benešem si ruku nejspíš nepodá dodnes, ale zbytek už vzal čas.

Pilařovi i Vašulínovi nachystal střeleckou pozici Petr Juliš, mladší bratr olomouckého útočníka Lukáše Juliše. I ten se trefil, netypicky parádně přes zeď a dvanáctou brankou v ročníku vyrovnal své maximum, avšak spokojený být nemůže ani on.

Na jaře stejně jako většina sigmáků ztratil formu, dlouho nadějně rozehraná sezona skončila kysele. To nejlepší na olomouckém fotbale je teď dokonalý pažit a pak výkony druholigového béčka.

U prvního týmu nebude pokračovat dočasný trenér Jiří Saňák, o něhož se zajímají Pardubice. Nabízí se varianta, že do áčka povýší z rezervy kouč Tomáš Janotka.

Rovněž kádr nejspíš projde řezem, starší tým byl stavěný pro poháry a ty se nepovedly. To nejzásadnější rozhodnutí však olomoucký fotbal teprve čeká.

Schválí prodej americké společnosti Blue Crow Sports Group? Pokud garantuje navýšení rozpočtu, vizi a stabilitu tradiční fotbalové značky, pak nastal čas rozdat pár funkcionářům zlaté padáky a vyrazit jiným směrem.

Pěkné ponedělí.