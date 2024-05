PONEDĚLNÍK: Kuchtův lob? Top! Nezmar vystrčil hlavu z písku

Finiš sezony zastihl v reprezentační formě útočníka Jana Kuchtu, rovněž hrajícího se třemi žlutými kartami na kontě (v ohrožení jsou také Krejčí, Birmančevič, Panák, Ryneš, Sadílek, Vindahl, Laci, Olatunji). V posledních třech zápasech se Kuchta trefil pětkrát. A jak! Lob, vysoký i nízký, by si mohl nechat patentovat. Má ho na tuty, v jeho podání vypadá jemné dloubnutí do míče tak lehce, přitom jde o technicky náročné zakončení v rychlosti. I když gólman zůstane stát, stejně je krátký. Slovácký brankář Fryšták může vyprávět.

Precizní jako Kuchtův lob byl také pas Birmančeviče šajtlí. Vyšel i díky špatnému obrannému postavení Slovácka, ale to byla průnikovka, již ocení i sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický, mistr kopu vnějším nártem. Kuchta balancuje na ofsajdové hraně jako Pippo Inzaghi, v případě druhé kolmice od Tomáše Wiesnera to bylo tip ťop. Kalibrovaná čára chybí.

Slovácko v jarní části patří k nejhorším týmům soutěže, nástupce Martina Svědíka čeká dost práce, kádr potřebuje okysličit, ale má na co navazovat. Měnit nemusí penaltového střelce. Vlastimil Daníček si na dvacátý pokus udržel fenomenální stoprocentní bilanci. To se vám nepodaří ani na tréninku, když hrajete o tatranky, natož pod tlakem mistrovských bodů.

Slavia se s Baníkem nepárala, dala mu búra a dobře se naladila na Spartu. Zápas jí ulehčila absence ostravského ofenzivního lídra Ewertona, který je jejím kmenovým hráčem, jehož sice nepotřebuje, ale zase góly jí dávat nemusí, že. Po vyloučení Tanka, které bylo oprávněné, byť smolné, přidali sešívaní další tři góly. Tuze povedená byla pohotová patička Mojmíra Chytila.

Co ukáže Fila ve Slavii?

Od příští sezony se bude o místo na slávistickém hrotu ucházet také Daniel Fila, jenž se vrátí z hostování v Teplicích, kde se trefil už podesáté. V jedenadvaceti letech má velký potenciál, jeho rána zpoza vápna proti Liberci byla výstavní, i díky němu skláři mohou snít o Evropě, ačkoli v Liberci to bude ještě šichta.

Trenér Luboš Kozel se chce rozloučit se Slovanem nejlépe, jak dovede. Za tři roky s mladým týmem odvedl velmi dobrou práci. Konečně potvrdil veřejné tajemství, že novou smlouvu nedostane, ovšem jinde jistě, je to koncepční kouč s jasným herním rukopisem. Zájem bude nejen v Polsku.

Je lepší, když jsou kluby i trenéři transparentní a nemlží o něčem, co je dávno rozhodnuté. Ostatně v českém fotbale se i věci z kabiny, jež by měla být svatá, vykecají. Svědík a Slovácko se rozešli na úrovni, dobrý příklad pro ostatní.

Koubek na penzi nepatří

Zájem je logicky o dvaasedmdesátiletého Miroslava Koubka. Dovedete si představit, že by mu Plzeň nenabídla nový kontrakt? Záleželo to jen na trenérském bardovi. Nakonec znovu odložil odchod na penzi a dá si ještě jeden tanec na fotbalovém bále, třeba ne poslední.

Ve Viktorce odvedl skvělou práci, pustil se do přestavby kádru, jehož síla odpovídá třetí pozici. Dvacetibodový náskok na čtvrtý Baník? To je neskutečná propast. Přitom také o Koubkovi se psalo, jak v Hradci ztratil kabinu, což často doprovází konce trenérů, kteří by si zasloužili větší respekt. Ostatně podobné zkazky si četl v Hradci i Václav Kotal, nebo nedávno v Olomouci Václav Jílek. Všem se nezavděčíte, náhradníkům těžko, pravda je stejně na hřišti. Odpusť to klišé, ale je to tak.

A právě na hřišti se votrokům daří. Z posledních dvanácti utkání podlehli Východočeši pouze o gól Spartě a Slavii, Sigmu porazili o dvě branky a přiblížili se postupu, byť museli po zásahu Jáchyma Šípa otáčet skóre.

Mimochodem, Šíp navázal na svůj první ligový gól proti Spartě, znovu se trefil hlavou, což pro něj není typické. Olomoucké béčko má ve druhé lize takovou fazonu, že si ji přenesl i do áčka a spadne mu tam všechno.

Jeho gól pamětníkům připomenul branku Pavla Kuky z Eura 1996, jemuž proti Rusku rovněž přistál na hlavě pas z půlky hřiště od Jiřího Němce. V tomto případě krásně přihrával Denis Ventúra, který se však následně namotal ke dvěma inkasovaným brankám. Sigma bude mít doma co dělat. O svou budoucnost hraje i trenér Jiří Saňák, jehož by mohl nahradit Tomáš Janotka z B-týmu.

Pořádně napínavá je skupina o záchranu. Na posledním místě znamenajícím přímý sestup se střídají České Budějovice, Karviná a nyní po delší době i Zlín, který v příštím kole v Karviné bude pod pořádným tlakem. Slezané přišli až v šesté minutě nastavení o bod z Jablonce, ale herně nevypadají špatně.

Trummer v klidové zóně

Dynamo spasily proti Bohemians premiérově trefy rakouského levého obránce Vincenta Trummera, jenž si pokaždé navedl míč k vápnu a prosadil se pravou i levou nohou. Rozhodl v páté nastavené minutě. Jaroslav Veselý, trenér Bohemians, musí u videa ještě teď kroutit hlavou. Při první Trummerově střele vznikla u vápna pozoruhodná klidová zóna, Dostál se nechal obejít, jako kdyby měl za sebou maraton. A vítězný gól? Po autu na střed hřiště...

Systém nadstavby pravidelně vyvolává debaty. Zejména o tom, že být šestý v mistrovské skupině nemusí být výhodnější než skončit v prostřední skupině, odkud vede rovněž cesta do předkola Konferenční ligy. Ideální to není, spíš paskvil, jenže pokud chceme hrát, vidět a vysílat více zápasů a vydělávat více peněz, je to řešení. Asi rozumnější než rozšíření soutěže, to by musela být ekonomika klubů ve druhé lize v lepší kondici. A zeštíhlení ligy? Prosím ne, nic proti více top mačům, ale i derby se přejíte.

Toho před námi nikoli, Slavia musí hrát na vítězství, aby si uchovala reálnou šanci na titul. Pokud vyhraje Sparta, je vymalováno. Na taktické záměry, postavení obranné řady a aktivitu bez míče obou týmů můžeme být zvědaví. Jak by řekl klasik: Různé cesty vedou k cíli.

V příštím ročníku, kdy půjde o přímý postup do Ligy mistrů, čili o pořádný balík, Plzeň zase vyrazí s klackem proti tankům. Bojovat se bude všelijak, v tomto kontextu je i zajímavé vyjádření vlastníka Liberce Ondřeje Kanii v podcastu Insider, že Liberec cítil kvůli vstupu generálního ředitele Slovanu Jana Nezmara do FAČR účelový nátlak, což asociace odmítá.

Etická komise se tak může a bude zabývat Nezmarovým jednáním a komunikací s Romanem Berbrem v době, kdy ve Slavii jezdil na oranžovou, jak sám prohlásil. Teď se může pokusit své renomé očistit. Ať už padnou tresty, či nikoli, je dobře, že to fotbalový soud rozsekne, že Nezmar vytáhl hlavu z písku včas a stal se znovu členem FAČR.

Nechť Javůrek kácí, co půjde

Závěrem zpráva, která může mít pro český fotbal větší význam.

Novým integrity officerem asociace je zkušený kriminalista Kamil Javůrek z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Díky za tento krok. Nahradil Jiřího Hendricha, který toho měl na starosti až moc, sotva se mohl obřímu problému věnovat tak, jak je nutné. Match fixing bohužel v tuzemsku bují jako nikde jinde, hůře je na tom jen Brazílie a Rusko. Někteří hráči a funkcionáři zejména ve třetí lize už jsou známé firmy široko daleko, leč bez důkazů je to složité. Ovšem žádný strom neroste do nebe.

Nechť Javůrek kácí, co půjde.

Pěkné ponedělí.