Návrat domů. Je to emotivní, přiznává nový pardubický trenér Saňák

Šestačtyřicetiletý kouč podepsal na východě Čech víceletý kontrakt. Přichází z Olomouce, kterou v jarní části sezony vedl jako hlavní trenér. V Pardubicích bude jeho asistentem Marek Kulič, nově nastupuje taky trenér brankářů Luboš Přibyl a další kouč Dušan Žmolík. Ten povede pardubický B-tým ve třetí lize.

„Jsem nadšený z toho, jak probíhá komunikace nás všech. S Markem Kuličem jsem ještě nepracoval, ale známe se a myslím, že to bude fungovat. Umí mluvit na rovinu stejně jako Dušan Žmolík, kterého znám z reprezentace. A s Lubošem Přibylem jsme spolupracovali ve Slovácku. Přesně víme, co od sebe čekat,“ těší se Saňák.

Hned po svém příchodu do Pardubic sympaticky vyzdvihl své předchůdce:

„Chtěl bych tady navázat na vynikající dlouholetou práci Jirky Krejčího s Jaroslavem Novotným i na práci Radka Kováče. A samozřejmě se budeme chtít posunout, nejen v tabulce, ale i herně.

Už teď navázal minimálně na Krejčího pardubické srdce. Saňák se totiž narodil v Ústí nad Orlicí, a v podstatě se tak vrací domů.

„Poprvé ve své kariéře přicházím do profiklubu v regionu, ze kterého jsem vzešel,“ přemítá Saňák. ,A je to pro mě emotivní. V hlavě se mi honí myšlenky na to, jak jsem v šestnácti letech dostal nabídku jít hrát do dorostu VCHZ Pardubice. Tehdy to nedopadlo, takže o to víc se teď na všechno těším.“

V novém působišti se do práce vrhne velmi brzy, přípravu na novou sezonu totiž Pardubice zahájí už 17. června. Klíčové bude stabilizovat soupisku, kterou opět čeká celá řada odchodů hráčů základní sestavy v čele s brankářem Antonínem Kinským.

„Okamžitě jsme začali komunikovat a spolupracovat s Vítem Zavřelem a Martinem Shejbalem (sportovní ředitel a sportovní manažer klubu). Skladba kádru je jedním z nejfrekventovanějších témat,“ potvrdil Saňák.