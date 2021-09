Snaha zakrýt vyšetřování otravy Bečvy, hodnotí senátoři návrh zmrazit platy

Tedy v době, kdy by Sněmovna už v novém složení nemohla o zákonu vráceném Senátem hlasovat.

„Je to kampaň hnutí ANO, aby překryli kauzu Bečva,“ je přesvědčena šéfka senátního klubu KDU-ČSL a první místopředsedkyně strany Šárka Jelínková. „V Senátu počkáme v jaké podobě to přijde a pak se k tomu postavíme podle výsledného produktu,“ sdělila iDNES.cz Jelínková.

Dodala, že stále dokola se porušuje zákonem daný a všemi stranami domluvený automat, který valorizuje platy politiků právě z důvodu, aby se to nestávalo předmětem politikaření. „Hnutí ANO politikaří,“ uvedla senátorka.

„My jsme prosadili v tomto volebním období již třikrát návrh na zmrazení nebo snížení platů politiků, takže ukázaná platí. V případě vlády to spíše vypadá, že chce zamaskovat téma vyšetřování katastrofy na Bečvě,“ uvedl senátor Lukáš Wagenknecht z klubu Sen 21 a Piráti. „Zmrazení platů se určitě nebráníme,“ uvedl Wagenknecht.



Neurčitě na to, jak by se k návrhu postavil jeho klub, odpověděl iDNES.cz šéf senátního klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra. „V tuto chvíli neumím odpovědět, protože netuším, v jaké verzi jej, a zda vůbec, poslanci projednají.“ Na doplňující dotaz, že má určitě osobní názor na tuto věc, opáčil: „Mám, ale nechám si jej pro sebe.“

Komise zkritizovala postup při odběru a analýze vzorků vody a ryb z Bečvy

Premiér Babiš návrh na zmrazení platů ve vládě prosadil právě v den, kdy sněmovní vyšetřovací komise zveřejnila svou závěrečnou zprávu k okolnostem havárie na Bečvě, při níž zahynulo 40 tun ryb.

Komise zkritizovala postup při odběru i analýze vzorků vody a ryb bezprostředně po loňské havárii.

Jisté je už jen to, že ve Sněmovně se o Bečvě a o platech nebude jednat ve stejný den. „Až dorazí oficiální žádost, pan předseda svolá mimořádnou schůzi na 30. září v 9 hodin,“ sdělila k projednávání zprávy o Bečvě Barbora Štenglová, mluvčí předsedy Radka Vondráčka. Co se týče, schůze o platech, 5. říjen je podle ní nejpravděpodobnější varianta.

Ve Sněmovně může přijetí návrhu ohrozit zřejmě jen, že by některé dva poslanecké klubu vetovaly jeho projednání během jednoho dne, čímž by automaticky spadl pod stůl. Nová sněmovna návrh současné vlády z končícího volebního období projednávat už nemůže.

Lidovci i TOP 09 zmrazení platů ve Sněmovně podpoří, zrychlené schvalování nevetují

Poslanci mají situaci ztíženou tím, že budou rozhodovat těsně před volbami, mnozí z nich znovu kandidují a na jejich rozhodování, zda si zvýší základní plat z 90 800 korun na 96 300 korun, nebo kývnou na jeho zmrazení, bude hodně vidět.

Veto nejspíš nepřijde z koalice Spolu. Šéf lidovců Marian Jurečka i předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová naopak uvedli, že poslanci jejich stran návrh podpoří.

„Stát má šetřit a hledat možné úspory, ale nejen v otázce zmrazení růstu platů zákonodárců, v tom se pan premiér probudil zázračně před volbami. Rozpočtově to nemá na státní rozpočet žádný zásadní dopad, tam kde by vláda měla hledat úspory, tak na to pan premiér kašle. Výdaje ministerstev astronomicky rostou, počty úředníků také. Zmrazení podpoříme, je to symbolická záležitost,“ uvedl Jurečka. Zmrazením platů politiků by stát ušetřil v příštím roce přibližně 60 milionů korun. „Hned po volbách se chceme vrhnout na opravdu potřebné úspory a ne jen marketingová gesta jako dělá pan premiér, za jehož vlády výdaje státu narostly skoro o 40 procent,“ zdůraznil Jurečka.

20. září 2021

„Kdyby Andreji Babišovi šlo skutečně o státní kasu, začal by u sebe. Kvůli jeho střetu zájmu hrozí, že Česká republika nedostane 180 miliard od Evropské unie, respektive z Národního fondu obnovy. Nehledě na to, že holding Agrofert čerpá miliardy státních dotací ze státního rozpočtu, z daní všech občanů. Zmrazení dotací a vyřešení střetu zájmů ale nenavrhne a jen kolem sebe kope. My půjdeme příkladem a zmrazení platů podpoříme,“ uvedla šéfka TOP 09 Pekarová Adamová.



Šéfové stran druhé opoziční koalice - Pirát Ivan Bartoš ani šéf STAN Vít Rakušan - na dotaz, zda jejich strany podpoří či odmítnou zmrazení platů, nebo budou vetovat zrychlené projednávání návrhu, neodpověděli.