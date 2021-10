Poslanci se budou přít o otravu Bečvy, zmrazení platů a aféru Pandora Papers

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Aféru, která se podle webu Investigace.cz týká nejen Babiše, ale i dalších tří stovek Čechů, kteří si pořizovali majetek přes offshorové společnosti, prověří Národní centrála proti organizovanému zločinu. Babiš si takto podle webu investigace.cz za téměř 400 milionů korun (za 15 milionů eur) koupil šestnáct nemovitostí na francouzské Riviéře.

„Nemám žádnou nemovitost ve Francii, nemám žádný offshore a že jsem tam poskytl půjčku, která byla řádně zdaněna. A ta půjčka se potom vrátila do České republiky, do české banky před tím, než jsem se stal politikem,“ prohlásil v pondělí v debatě iDNES.cz Babiš. Později pro tn.cz připustil, že nemovitosti nakoupené ve Francii nyní pravděpodobně spadají do jím založených svěřenských fondů.



Komise kritizovala postup při odběru i rozboru vody a ryb po otravě Bečvy

Parlamentní vyšetřovací komisi k ekologické havárii na Bečvě ustavila Sněmovna koncem dubna. Komise zkritizovala postup při odběru i rozboru vzorků vody a ryb bezprostředně po havárii. Podle ní nedostatečně koordinovaly kroky vodoprávní úřad ve Valašském Meziříčí a Česká inspekce životního prostředí. Ministr životního prostředí za ANO Richard Brabec i ČIŽP považují zprávu komise za zpolitizovanou.



Policie v souvislosti s havárií obvinila v červnu právnickou a fyzickou osobu z oblasti Rožnova pod Radhoštěm pro podezření z poškození a ohrožení životního prostředí a z neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami. Obviněnými jsou společnost Energoaqua z Rožnova pod Radhoštěm a její ředitel Oldřich Havelka. Energoaqua spravuje tovární areál bývalé rožnovské Tesly. Zajišťuje v areálu i čištění odpadních vod, odcházejí z něj kanálem, který ústí ve Valašském Meziříčí do Bečvy.



20. září 2021

Platy politiků navrhla vláda zmrazit na pět let

Premiér a šéf ANO Andrej Babiš chce ještě na poslední chvíli před volbami prosadit zmrazení platů politiků. „Platy politiků, senátorů a poslanců by se měly zmrazit na několik let,“ řekl Babiš. Jeho návrh podpořila vláda, která chce, aby ho Sněmovna schválila zrychleně už v prvním čtení za jediný den. Kdyby se pravidla pro odměny vrcholných politiků nezměnila, jejich platy by od ledna vzrostly zhruba o šest procent.

Zrychlené schvalování mohou vetovat dva poslanecké kluby, čímž by návrh spadl pod stůl. I když ho ale Sněmovna schválí, není jisté, jak s ním naloží Senát, který by o tom jednal až po volbách do Sněmovny.

„Je to kampaň hnutí ANO, aby překryli kauzu Bečva,“ je přesvědčena šéfka senátního klubu KDU-ČSL a první místopředsedkyně strany Šárka Jelínková. „V Senátu počkáme v jaké podobě to přijde a pak se k tomu postavíme podle výsledného produktu,“ sdělila iDNES.cz Jelínková.