STALO SE DNES: Za smrt Litviněnka může Rusko. Zeman dál zůstává v nemocnici

Návrh vlády Andreje Babiše zmrazit na pět let let platy politiků hodnotí senátoři jako snahu odvrátit pozornost od vyšetřování otravy Bečvy. I když to Sněmovna tři dny před volbami udělá, jak chce vláda, návrh může pohřbít právě horní komora parlamentu. O návrhu vlády by rozhodovala až po volbách.

Prezident Miloš Zeman je osmý den v Ústřední vojenské nemocnici a ani v úterý ji neopustí. Jeho rekondiční pobyt je tak dvakrát tak dlouhý proti tomu předchozímu. Zemana v úterý opět navštívila manželka Ivana i kancléř Vratislav Mynář. Za prezidentem přijel i šéf protokolu prezidentské kanceláře Vladimír Kruliš, který přinesl dva objemné koše s květinami.

Rusko je odpovědné za smrt svého zběhlého agenta Alexandra Litviněnka v jeho britském exilu v roce 2006. Ve svém úterním verdiktu to uvedl Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. Někdejší agent ruské tajné služby FSB byl otráven radioaktivním poloniem a ještě před svou smrtí z otravy obvinil prezidenta Vladimira Putina. Moskva označila verdikt za neopodstatněný.

Skokový nárůst cen stavebních materiálů komplikuje městům a obcím v Česku výstavbu. Současné ceny totiž neodpovídají parametrům nasmlouvaným v minulosti a stavařům se mnohdy zakázky nevyplatí realizovat. Některé stavby kvůli tomu zůstávají nedokončené.

Od listopadu budou moci plně očkovaní Češi znovu cestovat do Spojených států. Na Twitteru o tom informoval ministr zahraničních věcí Jakub Kulhánek. Nový režim po více než roce nahradí systém omezení, která se vztahovala mimo jiné na turisty z Evropské unie a Británie.