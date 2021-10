Poslanci na návrh vlády zmrazili platy politiků na příštích pět let

Své vystoupení ve Sněmovně pojal premiér Andrej Babiš tak, že zrekapituloval, co jeho vláda pro občany udělala, jak zvyšovala důchody, čehož by se za vlády současných opozičních politik podle něj voliči nedočkali. „Nezvyšovali by důchody, ale daně,“ tvrdil.

Vyjádřil také obavu, že Senát ještě může zmrazení platů potopit, kdyby návrh vrátil. Nová Sněmovna by již veto nemohla přehlasovat.

„Vážení diváci, vážení spoluobčané, žádný bankrot nehrozí,“ prohlásil také premiér. Když skončilo jeho vystoupení, odešel Babiš ze Sněmovny.

Ferjenčík udělil Babišovi Potěmkinovu cenu

„Byl to předvolební projev, jehož účelem bylo pozvracet celou opozici,“ glosoval premiérova slova ve Sněmovně lidovec Vít Kaňkovský.



Pirát Mikuláš Torrent Ferjenčík ve Sněmovně pak již nepřítomnému premiérovi udělil Potěmkinovu cenu za nedodržené sliby a ministryni financí Aleně Schillerové čestné uznání za výkon při znovuotevíráni bazénu Thermal v Karlových Varech. Bazén byl otevřen, i když všechny stavební práce ještě nebyly dokončené.

Když mu Schillerová vytkla výkon Pirátů při správě Prahy, protože hlavní město vede jako primátor Zdeněk Hřib, Ferjenčík reagoval, že tam vládní hnutí dostane takovou nakládačku, jakou si nedokáže představit.

Vláda chce, aby Sněmovna návrh schválila zrychleně už v prvním čtení za jediný den. Kdyby se pravidla pro odměny vrcholných politiků nezměnila, jejich platy by od ledna vzrostly zhruba o šest procent.



„Chápu to jako solidaritu, byť nezachrání státní rozpočet,“ řekla šéfka rozpočtového výboru Sněmovny Miloslava Vostrá z KSČM.



Zrychlené schvalování mohou vetovat dva poslanecké kluby, čímž by návrh spadl pod stůl. I když ho ale Sněmovna schválí, není jisté, jak s ním naloží Senát, který by o tom jednal až po volbách do Sněmovny.



„Je to kampaň hnutí ANO, aby překryli kauzu Bečva,“ je přesvědčena šéfka senátního klubu KDU-ČSL a první místopředsedkyně strany Šárka Jelínková. „V Senátu počkáme v jaké podobě to přijde a pak se k tomu postavíme podle výsledného produktu,“ sdělila iDNES.cz Jelínková.