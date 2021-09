Debata o zmrazení platů politiků je předvolební populismus, říká politolog

Může takové rozhodnutí ještě změnit výsledky voleb?

Myslím, že ne. Nevím z hlavy, kdo všechno to podporuje, ale předpokládám, že skoro všichni. Je to takový populismus. Blíží se volby a lidé rádi vidí, že si politici zmrazují platy.

Přitom já si myslím, že by to mělo být obráceně. Když od těch politiků něco chtějí, tak by měli dbát na to, aby měli slušný plat. Platy jsou velmi slušné. Poslanec má příplatky třeba za výbory a podobně. Ale stejně si myslím, že je to takový populismus, aby se zalíbili voličům. Ti mají představu, že politik je v podstatě mravně pokřivené osoba. Pak zároveň po nich chce, aby spravoval zemi správně a dobře. Já si myslím, že by spíše bylo na místě jim přidat.



Můžou mít nadcházející volby vliv na hlasování?

Myslím si, že pokud všichni budou hlasovat pro to (zmrazení pozn. red.), tak vlastně žádný vliv na volební výsledek to mít nemůže. Pokud nikdo nevybočí z řady, tak to nemůže sloužit jako kritérium pro voliče, aby se podle toho rozhodovali.

Téma pro voliče? Kdyby z toho byl nějaký střet

Co si o takovém hlasování na poslední chvíli myslíte?

Myslím si, že to není dobré na poslední chvíli. Kdyby nastala nějaká přírodní katastrofa a bylo třeba něco rychle, nebo kdyby ve Sněmovny zůstaly nějaké zákony, na kterých by panovala změna a nejsou hotové, tak ano.

Ale svolat mimořádnou schůzi kvůli tomu, že si chtějí zmrazit platy. Přijde mi to až komické. Ekonomicky z hlediska státního rozpočtu je to jedno. Z hlediska objemu státního rozpočtu jsou platy mikropoložka. Jestli mají o 10 procent více nebo méně, nemá na hospodaření státu žádný vliv.

Jak silné téma to pro voliče může být?

Bylo by to silné téma, kdyby třeba půlka stran byla pro a půlka proti. Kdyby z toho byl nějaký střet, tak by bylo silné téma. Nikdo si ale netroufne teď před volbami nějak otevřeně proti tomu vystupovat.

Pokud tomu někdo bude chtít předejít, tak se to udělá v zákulisí tak, že nějakým způsobem se to procesně hodí pod stůl. Vyhlásí hodinovou přestávku a je to. Ale že by někdo veřejně z politiků teď před volbami vylezl , tak to je sebevražda a nikdo to neudělá. Nikdo proti tomu nebude vystupovat...