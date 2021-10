Senátoři odmítnou klouzavý mandát. Neprojde ani zmrazení platů politiků

Podle šéfa senátního klubu ODS a TOP 09 Zdeňka Nytry není důvod, aby v případě klouzavého mandátu Senát schválil návrh bývalé Sněmovny.

Podle návrhu na klouzavý mandátu by poslance po jejich nástupu do vlády mohli na dobu jejich vládního angažmá zastoupit ve Sněmovně náhradníci. Ministři, kteří jsou i poslanci, by se přitom mohli rozhodnout, zda svůj mandát ve Sněmovně postoupí či nikoli.



Senátoři z klubu STAN budou podle Zdeňka Hraby hlasovat pro zamítnutí klouzavého mandátu právě proto, že klouzavý mandát by podle návrhu Sněmovny byl jen dobrovolný. Tedy, že by ministr mandát v dolní komoře parlamentu přepustit nemusel.



„Nepodařilo se tento návrh úplně dobře připravit,“ řekla senátorka za KFU-ČSL Anna Hubáčková. Důvodem, proč budou proti lidovci, je, že by se návrh, který doputoval do Senátu, netýkal již nyní zvolených poslanců, kteří budou ve vládě. „Stojí za to připravit návrh znovu, lépe a jasněji,“ prohlásila senátorka Hubáčková.



Zmrazení platů? Populismus, řekl Holeček

Senát také spíše neschválí zmrazení platů vrcholných politiků na pět let, což Sněmovna na návrh premiéra Andreje Babiše schválila pouhé dva dny před volbami.

Starostové a nezávislí se postaví v Senátu proti. „Dospěli jsme k tomu, že je to krok, který je nestandardní, není úplně logický a je to krok populistický,“ prohlásil šéf senátního klubu Starostů a nezávislých Petr Holeček.



„Za prvé to byl mistrný tah pana premiéra, to musím uznat,“ řekl šéf senátorského klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra. „Za druhé je to vrchol populismu,“ dodal. Každý člen klubu ODS a TOP 09 bude podle něj moci hlasovat podle sebe.

„Ani jedna z předkládaných novel nemá šanci. To je realita,“ řekl k návhru na zavedení klouzavého mandátu i zmrazení platů politiků na pět let šéf senátorského klubu ProRegion Jaroslav Větrovský, který byl zvolen za vládní hnutí ANO.