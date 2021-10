Výsledek voleb je bolestný, zaskočila mě Babišova agresivní kampaň, říká Bartoš

Strany řeší, zda má být prezident Miloš Zeman dočasně zbaven pravomocí. Vy to podporujete nebo ne?

Měl jsem možnost účastnit se na pozvání předsedy Senátu Miloše Vystrčila jednání předsedů politických stran, kde byli přítomni i Andrej Babiš a Tomio Okamura. Ačkoliv oni o tom mluvili jinými slovy než zástupci ostatních stran, tak je tam jistá shoda, kterou určitě bude pan Okamura rozporovat. Podle dopisu z Ústřední vojenské nemocnice je stav prezidenta vážný. A systém je nastavený tak, že v případě, kdy prezident není schopen vykonávat své povinnosti, aktivuje se článek 66 Ústavy. Před tím, než by se Senát rozhodl o tom jednat, vyžádal by si předseda Senátu Vystrčil potvrzení z ÚVN, zda stav, který je v dopise popsán, platí.

Kloníte se k tomu, aby aktivace článku 66 Ústavy využita byla?

Pokud bude to potvrzení, jak bylo dojednáno, to znamená, že i za čtrnáct dnů budou popsané skutečnosti neměnné, že stav prezidenta je vážný a pokud toto potvrzení přijde od ÚVN, kde o pana prezidenta pečuje větší množství lékařů, tak si myslím, že je to správný krok, který se bude projednávat v Senátu a následně ve Sněmovně.

Vy jste ten dopis viděl, byly tam i podrobnosti o jeho zdravotním stavu?

Bylo tam, že je vážně nemocen.

Výpis ze zdravotní dokumentace tam ale nebyl, že?

Nic takového nebylo součástí.

Jak na vás zapůsobilo, že kancléř Vratislav Mynář prezentoval video z nemocnice, kde prezident podepisoval svolání schůze Sněmovny, čímž chtěl Hrad vyvrátit pochybnosti, zda není podpis prezidenta zfalšovaný?

Mně u toho videa bylo smutno. Stejně jako mi bylo smutno, když sleduji dění kolem pana prezidenta a té hradní partičky. Myslím, že to je nedůstojné. Nedůstojné vůči úřadu pana prezidenta i vůči jeho osobě. Policie šetří, zda ten podpis tam je pravý. Otázkou je, v jaké situaci byly panu prezidentovi ty dokumenty předkládány. Když se hovoří o tom, jak je česká společnost polarizovaná, tak jednou z prvních věcí by měla být důstojnost člověka.

Může být podle vás předseda Sněmovny Radek Vondráček dál v užším vedení dolní komory parlamentu, když se na tom s kancléřem podílel?

Tak on už ho „zařízl“ obratem i pan premiér Babiš, i když většinou byli nerozlučný tandem. Věřím, že ho ANO nebude nominovat. Ale jsou tam i jiné osoby, o kterých si myslím, že by neměly usednout ve vedení Sněmovny, jako bývalá hejtmanka Středočeského kraje Jermanová.

Bavíte se v rodící se koalici, kdo by měl být příštím prezidentem?

Mně je těžko o tom mluvit, protože to se nedělá, když je někdo nemocen. Pan prezident je v nemocnici, já mu přeji brzké uzdravení.

Práce je lékem na zklamání

Už jste „vydýchal“, jak rozhodli o vaší straně voliči v říjnových volbách?

Pokud to srovnám s atmosférou, která byla ve volebním štábu, když jsme jako koalice nedosáhli na výsledek, jaký jsme si jako koalice stanovili, tak já jsem nyní zavalen prací, protože strany demokratické opozice hned zahájily jednání a podepsaly memorandum. Takže práce je lékem na nějaké zklamání.

Jste zavalen nejen prací, ale i stížnostmi Pirátů, kteří čekali něco jiného? Dostal jste už hodně výzev, abyste už nekandidoval do čela stran?

S členskou základnou komunikuji denně a nejen přes Pirátské fórum. Přijal jsem odpovědnost za výsledek voleb a řada členů mi vyjádřila podporu, na fóru se objevil obratem – a já jsem se tomu nedivil, myslím, že to byla přirozená reakce – i návrh na mé odvolání, ale z hlasujících členů bylo asi 90 procent proti tomu návrhu, a tak s mandátem, který mám, pokračuji ve vyjednávání.

Analyzujeme důvody, proč ta koalice ze 30 procent ve velmi krátké době šla na 20 procent a dále klesala. Co bylo ve finále rozhodující, bylo to, že se lidé, kteří váhali mezi dvěma koalicemi, rozhodli pro SPOLU. Je tam spousta faktorů.

Agresivní kampaň Bartoše zaskočila

Proč si podle vás ti, kdo šli volit proti pokračování vlády Andreje Babiše, vybrali nakonec spíš tu konzervativní koalici než vás? Už máte hotovou nějakou analýzu a jaký vidíte vy osobně hlavní důvod?

Analýza ještě není hotová, ale myslím, že tam jsou dva důvody. Za poklesem celé koalice stojí dezinformační kampaň, která k tomu vedla. Agresivní kampaň premiéra Babiše, která mě svou razancí dost zaskočila, a druhý důvod je také vnější. I když pan prezident Zeman mluvil o tom, že stejně pověří Andreje Babiše, tak prostě v nějaký moment rozhodovalo to, která z těch dvou koalic má větší šanci mít lepší výsledek než hnutí ANO.

Opravdu nevidíte nějakou podstatnou chybu, kterou jste udělali jako koalice Pirátů a STAN nebo konkrétně vy Piráti?

Od začátku se mluvilo o tom, že to je kampaň Pirátů, a že to je koaliční projekt, bylo upozaďováno i v médiích. Samozřejmě chyb byla spousta a nemyslím, že to byly jen dva nějaké hloupé příspěvky na Facebooku v létě, což mi pak lidé ještě dlouho připomínali – Jakuba Michálka s lasem a Olgu Richterovou s konvičkou.

Leitmotiv kampaně byl můj neexistující výrok – máte 3+1, nastěhujeme vám tam migranta – nebo vymyšlené věci, že někomu sebereme důchody. Chybu je ale třeba hledat hlavně v sobě. Ve vyhodnocování témat, v míře defenzívy a ofenzívy, v nastolování témat.

Řeknu vám ještě jednu konkrétní věc. V Praze dostala koalice SPOLU přes 40 procent, koalice PirSTAN zhruba 22 procent. Nebyla to tak trochu „odměna“ za to, jak si počíná vedení Prahy v čele s vaším primátorem Zdeňkem Hřibem?

To by bylo zvláštní. Protože třeba za dopravní situaci v Praze, která je vždycky problematická na konci léta, neodpovídá primátor, ale paradoxně je to člen jedné z kandidujících stran koalice SPOLU. Nemyslím si, že Zdeněk udělal ve vedení Prahy nějaké zásadní chyby. Začalo se stavět metro D, prodlužuje se tramvajové vedení, opravila se lávka, jde se cestou postupné digitalizace

Když jsem viděl, jak se otevírají nedokončené dálnice nebo nedokončený opravený bazén Thermal v Karlových Varech, tak si myslím, že daleko férovější a poctivější je, že když se má něco opravit, jako komunikace v Praze na konci léta, neodkládat to jen proto, že jsou nějaké volby.

Pokud do něčeho dáváte srdce a výsledek není takový, je to samozřejmě bolestné

Neměl jste chuť, když jste viděl výsledky voleb, se na to úplně vykašlat, a jít se znovu věnovat architektuře softwarových řešení? Nepřemlouvala vás k tomu rodina?

To rozhodně ne. Samozřejmě ty nálady v okamžiku vyhlášení výsledků voleb byly všelijaké, ale i tu porážku, jak jsem to vnímal v okamžiku volebního výsledku koalice, si každý musí prožít. Pokud do něčeho dáváte srdce a výsledek není takový, tak to je samozřejmě bolestné, když to neděláte jen marketingově.

Budete kandidovat znovu na šéfa strany?

Pokud dostanu nominace, ale to je až v lednu. Pro mě je teď ale nejdůležitější se zasadit o to, aby co největší část společného programu Pirátů a STAN byla v programovém prohlášení vlády.

Počítáte s tím, že budete vicepremiérem pro digitalizaci?

O struktuře vlády ještě není dohoda se SPOLU. Pokud někdo říká do médií něco jiného a já čtu takové věci, tak neříká pravdu.

Máte tu ambici?

Já jsem byl kandidátem jako lídr kandidát na premiéra. Odbornost mám v řadě oblastí, ať je to digitalizace nebo otázka dostupného bydlení, nebo oblasti místního rozvoje, od fondů přes zákon o bydlení. To je plocha, kde operuji.

Zda se to stane, nebo ne, záleží na tom, jak bude vypadat jednání. Budoucí struktura vlády není stanovena. Koalici Pirátů a STAN volilo 840 tisíc lidí a přes 600 tisíc nekroužkovalo, nebo kroužkovalo Piráty, a náš závazek i s Vítkem Rakušanem, je vůči těmto voličům. Takže budu dělat to, co v danou chvíli bude nejpřínosnější, abychom mohli realizovat náš program.

Věřím, že podaná ruka platí

Máte už aspoň dohodu v rámci koalice PirSTAN, že si místa ve vládě pro vaši koalici rozdělíte půl na půl? Třeba kdybyste měli šest křesel, že si je rozdělíte tři pro STAN a tři pro Piráty?

Někde se objevilo cosi o hamižnosti Pirátů. Poměr z koaliční smlouvy, nehledě na výsledky voleb, hovoří o 1:2,5 pro Piráty při obsazování případných vládních postů. My jsme reflektovali výsledek voleb a řekli jsme – pojďme se bavit fér, aby zastoupení ve vládě bylo fér 1:1. A věřím, že podaná ruka platí.

Ve chvíli, kdy bylo oznámeno, že kandidátkou na šéfku Sněmovny je předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, mnoho lidí to mohlo brát jako signál, že vaší první místopředsedkyně Olga Richterová bude žhavá kandidátka do čela ministerstva práce a sociálních věcí, čemuž se dlouhodobě věnuje. Vy jste se ale rozhodli, že ji chcete radši na pozici místopředsedkyně Sněmovny. Proč?

Za prvé si nemyslím, že se Olga Richterové této tématice přestane věnovat tím, že jsme si nominovali na místopředsedkyni Sněmovny. Bylo to rozhodnutí i Olgy Richterové, hovořila i o osobních důvodech. Ale v této chvíli ještě není obsazena Sněmovny a resorty ve vládě nejsou dány.

Budete chtít získat pozici ministra spravedlnosti pro Jakub Michálka?

Já tohle nebudu komentovat. Nebudu takto něco vzkazovat partnerům.

Na personálie se vás ptám i proto, že jste prosazovali návrh o klouzavém mandátu...

... který nám teď Senát ve dvou výborech zařízl.

Senát o tom bude hlasovat příští týden na své schůzi. Může se stát, že bude přijat, a členové vlády by v budoucnu měli na výběr, zda přepustí své místo ve Sněmovně dočasně náhradníkovi.

Jedna z priorit našeho vyjednávání je, aby byla rychlá technická novela toho zákona, která změní datum účinnosti již na toto volební období. Diskutovali jsme o tom s experty. Lze, protože je tam dobrovolnost, takže by poslanci nevstupovali do prostředí, které se mění.

Jsem pracovitý člověk, který jde za svým cílem

Přemýšlel jste o tom, jak by se to dotklo vás, tak za vámi jsou za Ústecký kraj jako náhradníci dva nominanti STAN, a kdybyste se přiklonil k tomu, že se funkce nemají zdvojovat, a rozhodl se pro pozici ve vládě, najednou byste jako Piráti neměli čtyři poslance, ale tři.

Samozřejmě jsem nad tím přemýšlel. Nechci předbíhat. Senát o tom bude hlasovat. Chci se o tom ještě pobavit nejen s našimi koaliční partnery, ale i se stranami, které mají zastoupení v Senátu. Jsme teď v hypotetické rovině. První věc teď je vyjednat ten klouzavý mandát. Preferuji, aby se člověk věnoval tomu, čemu rozumí a měl na to čas. Mě asi nikdo nepodezírá, že bych jakoukoli věc, kterou si naložím, nějakým způsobem šidil, ignoroval nebo flákal. Jsem pracovitý člověk, který jde za svým cílem a snaží se obklopovat lidmi, kteří věcem rozumí a mají stejnou motivaci. Dál bych to teď nechtěl předjímat, protože by se ten klouzavý mandát týkal i našich kolegů ze STAN.

Oznámili jste, že Sněmovna má mít šest místopředsedů. Je podle vás odpovídající principu poměrného zastoupení to, že nebude ve vedení Sněmovny hnutí SPD, které volilo přes půl milionu lidí?

Já si myslím, že politika, kterou reprezentuje Tomio Okamura, není politika 21. století, že je postavena na vyvolávání negativních emocí. Řada lidí, včetně mě a Olgy Richterové, čelí i prvkům agrese potom, jakou politiku nastolil Tomio Okamura. Vycházím z poměrného nastoupení v tom smyslu, že ANO má nárok na dva místopředsedy. Já myslím, že bychom měli společnost spojovat v tom, jak jednáme. Hnutí SPD je nejen v hodnocení ministerstva vnitra hodnoceno jako strana extrémistická, ale jeho politika nevede k soudržné společnosti.