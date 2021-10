Čeká omezení neočkované? Vláda to projedná se zaměstnavateli a odbory

„Případné testy by si musel hradit zaměstnanec. A pokud by nebyl schopný potvrzení o bezinfekčnosti předložit, tak by to znamenalo překážky na straně zaměstnance,“ prohlásil ministr Hamáček po jednání Ústředního krizového štábu.

Od listopadu budou mít přitom preventivní testy na covid-19 hrazeny ze zdravotního pojištění už jen děti a mladí do 18 let, lidé s alespoň jednou dávkou vakcíny proti koronaviru a ti, kdo se nemohou nechat naočkovat.

„Prodiskutujeme to, ale nemyslím, že je to reálný návrh. Myslím, že je to nápad, který by přinesl více problémů než užitku,“ řekl premiér Andrej Babiš, ale řekl, že to vláda projedná s odbory a zaměstnavateli.

„Co se týká zaměstnavatelů v potravinářském a zemědělském sektoru, tak si neumím představit, že bychom nenaočkovaným řekli, že nemohou chodit do práce. Chybí už dnes pracovníci, bylo by to neprůchozí. Došlo by ke kolapsu,“ kritizoval návrh ministr zemědělství Miroslav Toman a nadšeně se na návrh netvářil ani ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.



Nápad kritizuje i Hospodářská komora. „Neumíme si představit, že by stát vybraným lidem zakázal pracovat. Výpadek stovek tisíc zaměstnanců z pracovního procesu by s jistotou paralyzoval nejen ekonomiku, ale chod celé země,“ reagoval mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro.

Předložila to hlavní hygienička Svrčinová, brání se Hamáček

Ministr Hamáček v reakci na kritiku zveřejnil záznam z Ústředního krizového štábu, podle nějž návrh předložila hlavní hygienička Pavla Svrčinová.

„Svrčinová uvedla, že MZd neplánuje zavedení povinnosti testování zaměstnanců, ale naopak povinnosti pro zaměstnance prokázat splnění pravidel ONT zaměstnavateli. Pokud nejsou očkovaní, budou si muset zajistit testování na vlastní náklady sami. To opět zvýší tlak na obyvatelstvo, aby se zvýšila proočkovanost,“ píše se v záznamu z jednání



Šíření koronaviru sílí. Přibývá také pacientů s covidem v nemocnicích, většinu tvoří neočkovaní. Ukončené očkování má šest milionů obyvatel, tedy asi 57 procent. Některé unijní země nařídily povinné očkování u vybraných profesí, jiné plánují případná omezení hlavně pro neočkované.

V Česku musí zaměstnanci od 25. října na pracovištích nosit respirátory. Nemusí je mít jen zaměstnanci s těžkou prací a v náročných podmínkách. Bez ochrany dýchacích cest mohou pracovat i kolegové, pokud jsou od sebe dál než metr a půl. Od listopadu budou muset respirátor ve třídě mít neočkovaní učitelé.



Vstup na pracoviště bez očkování či testu by podle odborů a zaměstnavatelů bylo možné zakázat jen zákonem. Překážky v práci na straně zaměstnance i zaměstnavatele a výši náhrady mzdy upřesňuje zákoník práce.