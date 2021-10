Průzkum: Radši výpověď než vakcínu, tvrdí nenaočkovaní Američané

Americký prezident Joe Biden představil v září návrh, podle nějž by se všichni zaměstnanci velkých firem měli nechat očkovat nebo se pravidelně (každý týden) testovat.

O tom, zda opatření skutečně vejde v platnost, se má rozhodnout už příští týden. Jenže představitelé amerického byznysu na politiky naléhají, aby si opatření rozmysleli nebo aby ještě alespoň pár měsíců počkali, než se přežene náročná vánoční sezona.



Ukazuje se totiž, že podmínka očkování či pravidelného testování může být na mnoha pracovištích problém. Podle nově zveřejněného průzkumu think tanku Kaiser Family Foundation (KFF) už pět procent nenaočkovaných dospělých dalo výpověď právě kvůli tomu, že po nich zaměstnavatel chtěl, aby se očkovat dali. Vezme-li se v potaz, že ve Spojených státech zatím nemá vakcínu zhruba 30 procent dospělých, pak kvůli povinné vakcinaci opustilo práci zhruba 3,9 milionu lidí.

Z průzkumu rovněž vyplývá, že pokud by byli postaveni před volbu: očkování, anebo vyhazov, druhou možnost by zvolilo 72 procent neočkovaných Američanů, tedy až 55,8 milionů lidí.

Ředitelka výzkumu veřejného mínění v KFF Liz Hamelová nicméně upozorňuje, že v průzkumu si jsou lidé sami sebou jistější než následně v realitě. Zdali by skutečně radši přišli o práci, zůstává otázkou. „Mezi tím, co lidé uvedou v průzkumu a tím, co potom udělají, může být rozdíl,“ cituje Hamelovou zpravodajský web CNN Business.

Nehledě na průzkumy, některé společnosti a podniky už problém měly nebo mají právě kvůli neochotě zaměstnanců naočkovat se. Například v Chicagu dalo hromadně výpověď zhruba 500 řidičů školních autobusů poté, co zjistili, že se budou muset nechat naočkovat.

Pro většinu státních zaměstnanců v USA už povinnost očkovat se platí. Na fotografii je zachycen protest newyorských hasičů, kteří vakcínu odmítají. (28. říjen 2021)

Na poli soukromého sektoru měly problém například nízkonákladové aerolinky Southwest Airlines. Jejich představitelé nejprve plán Joea Bidena na povinné očkování či testování chválili. Později ale otočili. Podle zahraničních médií se spekulovalo o tom, že kvůli požadavku na očkování mnoho pilotů a dalších zaměstnanců podalo výpověď.

Spojené státy se nyní potýkají s extrémně vysokými počty volných pracovních míst. Společnosti sice chtějí vyrábět a dohánět koronavirové ztráty, chybí jim ale pracovní síla. Analytici trhu varují, že zavedení povinného očkování či pravidelného testování může dál prohloubit krizi dodavatelských řetězců, pokud začnou nenaočkovaní dávat hromadné výpovědi.

Některé společnosti nicméně Bidenovu návrhu projevují podporu. Například aerolinky United Airlines uvádějí, že jenom tři procenta z jejich 67 tisíc zaměstnanců zůstávají nenaočkovaná. Buď tito lidé požádali o výjimku z náboženských či zdravotních důvodů nebo s nimi aerolinka rozvazuje pracovní poměr.

Jak je to v Česku

V České republice zatím podobné opatření není na pořadu dne. Sice to bylo předmětem jednání, nakonec se ale česká vláda shodla s odbory i zástupci zaměstnavatelů na tom, že povinné očkování a testování ve firmách zavádět nebudou.

„Co se týká zaměstnavatelů v potravinářském a zemědělském sektoru, tak si neumím představit, že bychom nenaočkovaným řekli, že nemohou chodit do práce. Už dnes chybějí pracovníci, bylo by to neprůchozí. Došlo by ke kolapsu,“ uvedl před časem například ministr zemědělství Miroslav Toman.