Na hoře v Jeseníkách vztyčili bez povolení kříž. Hledají je ochránci přírody

Událost se odehrála minulou neděli. „Tak, jako většina z vás, jsme se o instalaci na vrcholové skále Vozka dozvěděli ze sociálních sítích v pondělí a přichází nám další podněty. Dnes ráno provedli naši strážci na místě úkony předcházející kontrole a ve spolupráci s vlastníkem pozemku Lesy české republiky a.s.,“ napsali zástupci Správy CHKO Jeseníky na svém facebookovém profilu.

CHKO Jeseníky Tak, jako většina z vás, jsme se o instalaci na vrcholové skále Vozky dozvěděli ze sociálních sítích včera a přichází nám další podněty. Dnes ráno provedli naši strážci na místě úkony předcházející kontrole a ve spolupráci s vlastníkem pozemku, LČR a.s., zjišťujeme podrobnosti a provádíme šetření. Ani vlastník pozemku, ani AOPK ČR, Správa CHKO Jeseníky nevydali žádné povolení k jakékoli instalaci v I. zóně CHKO a v ochranném pásmu NPR Šerák-Keprník, kde se skály vrcholu Vozka nachází.

„Zjišťujeme podrobnosti a provádíme šetření. Ani vlastník pozemku, ani Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, či Správa CHKO Jeseníky nevydali žádné povolení k jakékoli instalaci v první zóně CHKO a v ochranném pásmu Šerák-Keprník, kde se skály vrcholu Vozka nachází,“ doplnili.

„Žádný podnět k řešení této události police zatím nedostala,“ informovala policejní mluvčí Marie Šafářová s tím, že celou záležitost řeší vlastník pozemku a ochránci přírody.

S nadmořskou výškou 1 377 metrů je Vozka osmým nejvyšším vrcholem Hrubého Jeseníku. Dřevěný kříž na vrcholu hory kdosi upevnil pomocí ocelových lan, která vedou do skob zapuštěných do skály.

Vozka je hora s nadmořskou výškou 1377 m n. m. a jde o osmý nejvyšší vrchol Hrubého Jeseníku a druhý nejvyšší v Keprnické hornatině. Turisticky i přírodně zajímavé jsou 7 m vysoké svorové svědecké skály na vrcholu, ve kterých se nacházejí hojné vyrostlice minerálu staurolitu. Mapy poskytuje freytag & berndt. Společnost také vytváří mobilní aplikaci PhoneMaps, která obsahuje turistické a cykloturistické mapy celé Evropy, aplikace je ke stažení zdarma na Apple Store a Google Play Store. © freytag & berndt, SHOCart, přispěvatelé OpenStreetMap

Na kříži je připevněna cedule s nápisem „Z lásky k horám, přírodě a lidem a k udolání temnoty, tento kříž zde v pokoře vztyčili milovníci hor. LP 24. 10. 2021, Ostružná“.

Fotku ze vztyčení kříže smazali

Kdo kříž na vrcholu postavil, zatím není jasné. Na Facebooku byly zveřejněny kopie příspěvků, které zachycují skupinu krátce po vztyčení kříže. Původní příspěvky ovšem už jejich autoři smazali.

Ve spolupráci s Lesy ČR zahájila správa vyšetřování. Na dřevěný kříž Správu CHKO upozornili i členové Společnosti přátel Jeseníků.

„Předpokládáme, že tímto činem došlo k hrubému porušení zákona o ochraně přírody a krajiny. Především jde ale o projev hrubé neúcty k divoké přírodě Jeseníků,“ uvedla společnost, podle které se na tuto lokalitu vztahuje nejpřísnější stupeň ochrany přírody.

„Kříž je uchycený na čtyřech chemických kotvách, je evidentní, že do skály museli vrtat. Provedli jsme zadokumentování a řešíme celou situaci s vlastníkem pozemku. Dále se bude zjišťovat co všechno bylo porušeno a kým. Až budeme mít dostatek podkladů, tak by to mohla řešit i policie,“ uvedl pro Olomouckou drbnu Pavel Jurka z Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR).

Podle Jurky už má agentura poznatky o tom, kdo na Vozku kříž připevnil. „Na sociálních sítích se ti lidé i sami prozradili. To je jeden z materiálů, který teď zpracováváme. Mezi místními lidmi se také rozneslo, kdo za tím stojí. Je to určitá neoficiální skupina osob, není to žádný spolek,“ doplnil pro Olomouckou drbnu.

Kříž má ale i své zastánce. Například jedna obyvatelka z nedaleké Ostružné naopak vyhlásila petici za zachování dřevěného kříže na skalnatém vrcholu hory Vozka.