STALO SE DNES: Vybrané školy čeká testování, Hamáček skončil v čele ČSSD

Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo o testování žáků osmi okresů na koronavirus. Jedná se o 165 tisíc žáků základních a středních škol. „Budeme testovat 1. a 8. listopadu,“ řekl po jednání vlády ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Nenaočkovaní učitelé budou muset při výuce nosit respirátory. Netýká se to mateřských škol a dětských skupin.

Ministr vnitra Jan Hamáček rezignoval na funkci předsedy strany. Sociální demokracie propadla v říjnových volbách, získala jen 4,65 procenta hlasů a vypadla ze Sněmovny. V sociální demokracii plánuje Hamáček pokračovat jako řadový člen. Hamáček odmítl komentovat, kdo by měl podle něj stranu vést. Měl by to být podle něj někdo, kdo dokáže vrátit ČSSD po příštích volbách do Sněmovny.

Vlastimil Válek z TOP 09, který má ambici být ministrem zdravotnictví, odmítl v pondělí účast na jednání rady vlády pro zdravotní rizika. „Nejsem členem vlády, abych se mohl jakkoli podílet na rozhodování v této oblasti,“ napsal Válek premiérovi Andreji Babišovi. Nabídl místo toho, aby se experti ministerstva zdravotnictví zúčastnili jednání AntiCovid týmu koalice SPOLU.



Prezidenta Miloše Zemana navštívil v pondělí v nemocnici ombudsman Stanislav Křeček. Podle veřejného ochránce práv hlava státu není omezena ve svých právech, v přijímání návštěv ani v komunikaci s nimi. „Přesvědčil jsem se, že prezidentovi je samozřejmě poskytována veškerá lékařská péče, kterou nezbytně potřebuje,“ uvedl po setkání Stanislav Křeček v tiskové zprávě.



Afghánci, kteří neprošli bezpečnostními prověrkami pro vstup na území USA, skončili na americké základně Camp Bondsteel v Kosovu. Otázkou je, co s „nechtěnými“ uprchlíky bude dál. Podle dohody s kosovskou vládou nesmějí opustit základnu, ale zároveň není zcela jasné, jestli by američtí vojáci měli v takovém případě právo je zadržet. Předpokládá se, že americká vláda se je pokusí přemístit do třetích zemí, podobně jako v případě některých vězňů z Guantánama.