Rozestavěný most u koridoru poklesl o pět centimetrů, zveřejnili stavbaři

„Při betonáži v České republice ojedinělého mostu, který stavíme podél železniční trati na stavbě D35 Ostrov – Časy, jsme si všimli nečekaného poklesu boční části konstrukce o asi 5 centimetrů,“ informovala za Eurovii mluvčí Iveta Štočková.



Most se pohnul v pondělí. Co za poklesem stojí, se stále neví. „Odborníci se snaží zjistit příčiny a následně navrhnout technické řešení vzniklé situace tak, aby se práce mohly za podmínky maximální bezpečnosti pro všechny naplno rozjet co nejdříve,“ sdělila Štočková s tím, že v tuto chvíli je předčasné předjímat a uvádět další postup a termíny.



Odborníci podle ní zkoumají nyní i to, jaký vliv bude mít pokles na další manipulaci s mostem. Ten se totiž buduje na okrajích trati a po dokončení obou částí se měl nad trať na speciálních kloubech otočit a poté nad ní spojit.

Mezi oběma polovinami mostu zůstane po otočení ještě 1,8 m velká mezera, kterou bude nutné přepnout lany a dobetonovat. To má již probíhat za provozu na trati.