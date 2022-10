Senátní volby: Vystrčil poráží Nagyovou, Oberfalzer a Sidovský v těsném souboji

Po sečtení třetiny okrsků vedli v senátním finále kandidáti ODS v osmi obvodech, zástupci KDU-ČSL v pěti, ANO ve čtyřech, TOP 09 ve třech.

Strany vládní pětikoalice mají jistotu, že si udrží většinu v Senátu, ať dopadne druhé kolo voleb jakkoli.

Vzhledem k výsledkům prvního kola jde teď o to, zda většinu v horní komoře parlamentu nezíská sama koalice Spolu a zda šéfem Senátu zůstane Miloš Vystrčil z ODS.

Ten zatím vede s přehledem nad kandidátkou ANO Janou Nagyovou, obžalovanou v kauze Čapí hnízdo. Jejich souboj na Jihlavsku vyvolal voličský zájem. Účast tam byla mnohem vyšší, než je celorepublikový průměr. Odvolila zhruba třetina oprávněných voličů.

Průběžné výsledky také zde: Po sečtení půlky okrsků vede v obvodu Ostrava-město obhájce mandátu Nytra (ODS), má 51,85 pct. Soupeř Antl (ANO) má 48,14 pct. Účast je 13,98 pct.

obhájce mandátu Nytra (ODS), má 51,85 pct. Soupeř Antl (ANO) má 48,14 pct. Účast je 13,98 pct. Po sečtení poloviny okrsků vede v senátním obvodu Most Paparega (ProMOST), má 56,61 pct. Druhá Dernerová (SD-SN) má 43,38 pct. Účast je 11,36 pct.

Paparega (ProMOST), má 56,61 pct. Druhá Dernerová (SD-SN) má 43,38 pct. Účast je 11,36 pct. Po sečtení poloviny okrsků vede v obvodu Mělník Smotlachová (ODS), má 60,87 procenta. Druhá Brzobohatá (ANO) má 39,12 pct. Účast je 17,76 pct.

Smotlachová (ODS), má 60,87 procenta. Druhá Brzobohatá (ANO) má 39,12 pct. Účast je 17,76 pct. Po sečtení poloviny okrsků vede v senátním obvodu Český Krumlov Jirsa (ODS), má 65 procent. Druhý Lorenc (ANO) má 34,99 pct. Účast je 14,98 pct.

Na Berounsku válčí Jiří Oberfalzer z ODS s producentem Janisem Sidovským navrženým za formaci SEN 21.

V prvním kole vyhráli tři kandidáti

V úvodním kole senátních voleb, které se konalo před týdnem společně s obecními volbami, byli zvoleni tři kandidáti.

Mandát obhájili díky zisku nadpoloviční většiny hlasů senátoři Jiří Růžička za TOP 09 v Praze 6 a Ladislav Václavec z ANO z Bruntálska. Nového senátora mají také už od minulého týdne na Orlickoústecku, a to Petra Fialu z KDU-ČSL.

Jednaosmdesátičlenný Senát se obměňuje každé dva roky z jedné třetiny. Klub ODS a TOP 09 zůstane s minimálně 22 jistými senátory zůstane i po volbách nejpočetnější frakcí s právem opět nominovat předsedu horní komory. Klub Starostů a nezávislých má v současné podobě jistých 19 členů, lidovci šest, klub Pirátů a hnutí Senátor 21 pět. Z frakce ProRegion, kterou tvoří ANO a ČSSD, by bez posil zůstali čtyři senátoři, bez klubové příslušnosti je zatím jistým senátorem jen Pavel Fischer jako nezávislý.

Po letošních volbách bude v parlamentu nejméně 14 senátorek vzhledem k tomu, že finále výhradně s ženským zastoupením byla na Karlovarsku, Mělnicku, Kroměřížsku a Hodonínsku. Celkem do závěrečného kola postoupilo 17 kandidátek.

Oficiální podobu výsledky druhého kola voleb získají po pondělním projednání Státní volební komisí. Ve Sbírce zákonů budou vyhlášeny pravděpodobně v úterý 4. října. Od 5. do 14. října začne desetidenní lhůta, v níž se voliči či kandidující strany mohou obrátit s případnými stížnostmi na průběh a výsledky voleb na Nejvyšší správní soud.

V Senátu mezitím začne vyjednávání na základě povolebního rozložení sil a rozřazení do frakcí. Senátoři totiž po každé obměně třetiny horní komory volí její představitele, šéfy výborů a komisí. Na dohodu mají kluby čas do prvního listopadového týdne, kdy by se obměněná horní komora mohla sejít k ustavující schůzi. Na ní letos zvolení senátoři složí slib a ujmou se tak naplno svého mandátu.

V předvolebním složení se senátoři naposledy sejdou ke schůzi ve středu 12. října. Členové horní komory, kteří o znovuzvolení neusilovali nebo nevyhráli, šestiletý mandát z voleb z roku 2016 skončí 15. října. Jednaosmdesátičlenná horní komora poté v případě potřeby bude moci zasedat i v dvoutřetinovém složení.