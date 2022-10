Senátorem za Liberec zůstává Michael Canov

Poražená Radka Loučková Kotasová (ANO) získala 33,65 procenta hlasů. Vedoucí pozice Canova byla zřejmá pár desítek minut po začátku sčítání, postupně svůj náskok jen upevňoval.

Jedenašedesátiletý Canov zastává funkci senátora od roku 2016, od roku 2002 je starostou Chrastavy a od roku 2012 působí jako zastupitel Libereckého kraje. Souběh funkcí starosty a senátora vnímá jako symbiotický.

„V minulosti řadu věcí vyřešili senátoři, kteří byli zároveň starostové. Přináší to prospěch jak senátu, tak obcím,“ řekl Canov, který ve druhém kole obdržel rovných 14 tisíc hlasů.

Druhého kola senátních voleb se zúčastnilo 18,75 procent voličů, což se příliš nelišilo od celorepublikové volební účasti 19,44 procenta. Nízkou účast Canov víceméně očekával, řada lidí podle něj ani nevěděla, že druhé kolo je, když nedostali lístky, jiným se k urnám nechtělo.

„Já osobně podporuji návrh na zavedení australského systému, kdy by voliči zakroužkovali své kandidáty od jedničky do posledního, a to by se vyhodnotilo, aniž by museli jít k urnám víckrát,“ poznamenal Canov.