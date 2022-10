Senátor Czernin na Jičínsku v napínavém duelu porazil podnikatele Dědečka

Pro lesníka, zemědělce a zastupitele Dymokur Czernina hlasovalo v pátek a v sobotu doposud necelých 14 a půl tisíce voličů, ekonom, podnikatel a krajský zastupitel Dědeček obdržel 12 391 hlasů. Volební účast byla lehce nad 23 procent.

„Chtěl bych poděkovat voličům, kteří se ukázali jako rozumní a neskočili na štvavou kampaň. Rád bych podotkl, že v závěru to už ani nebyla kampaň pana Dědečka, ale především Andreje Babiše, který by se spíš měl věnovat svému soudnímu sporu. Jsem rád, že to lidé prohlédli a v takovém množství mi dali hlasy. Také bych chtěl poděkovat paní Kracíkové, která skončila v první kole třetí, že mě v druhém kole podpořila. Má to u mě ona i její voliči,“ prohlásil pro iDNES.cz Tomáš Czernin.

Vyzyvatel z ANO zaostal za Czerninem jen o sedm procentních bodů. „Pan Czernin byl favorit, takže já jsem s výsledkem spokojen. Budu se dál věnovat politice na krajské úrovni,“ uvedl krajský zastupitel Jaromír Dědeček.

Politolog a historik z Historického ústavu Akademie věd a z Univerzity Hradec Králové Jan Květina už před volbami předpokládal, že souboj mezi Czerninem a Dědečkem nabídne jeden z nejnapínavějších duelů.

„O jeho výsledku rozhodne zejména volební účast a schopnosti obou kandidátů mobilizovat zklamané voliče těch kandidátů, kteří v první kole neuspěli. Tomu ostatně odpovídala i určitá vyhrocenost volební kampaně,“ řekl.

V ní se Dědeček opřel i do manželky Tomáše Czernina Ursuly. Naznačil, že peníze pro neziskové organizace, ve kterých figuruje, nebyly použity transparentně. V podobném duchu mluvil krátce před druhým kolem volem ve svém pořadu také Andrej Babiš.

„Angažovala se v pěti neziskových organizacích. Tyto subjekty mají se státem od roku 2016 celkem 304 smluv v celkové výši 401 milionů korun. Nic proti neziskovkám a jejich práci ani nic proti lesníkovi, ale není skoro 500 milionů korun pro jednu rodinu až moc?“ napsal mimo jiné Dědeček na svůj Facebook.



„Hodně mě naštvalo, co napsal o mojí manželce, která je činná v neziskovém sektoru a je opravdu živoucí charitou. Když se na Facebooku začaly probírat dotace, které dostala organizace starající se o potřebné, vyznělo to tak, že jde o peníze, které moje manželka vozí domů. Opak je pravdou. Vždy to dělala jako dobrovolník a ještě tam přispívala vlastními prostředky,“ ohradil se Czernin a požadoval po soupeři omluvu.

„Babiš investoval hodně času, aby Czernin skončil“

Podle politologa Jiřího Štefka je výsledek a znovuzvolení Czernina potřeba vnímat jako porážku Andreje Babiše a odmítnutí nenávistné kampaně, kterou před volbami vůči senátorovi hnutí ANO vedlo.

„Babiš investoval hodně času a energie do toho, aby právě Czernin v Senátu skončil. Dokonce sám osobně do kampaně v tomto obvodu zasáhl a Jaromířa Dědečka chtěl dotlačit do Senátu jako důkaz vyhlášeného referenda o vládě. Symbolické je, že Czernin těsně zvítězil i v Jičíně, kde před týdnem v komunálních volbách dominovalo hnutí ANO. Volební účast zde byla nad celostátním průměrem,“ okomentoval Štefek.

Znovu zvolený senátor se chce co nejvíc věnovat práci ve Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

„Bezpečnostní záležitosti jsou aktuálnější než kdykoliv předtím a dopadají na nás všechny. Dále bych se chtěl věnovat naším krajanům, v zahraničí máme asi 800 tisíc občanů, kteří dělají pro Českou republiku úžasnou práci, šíří dobré jméno země a zpátky od nich přichází spousta peněz. Zároveň to jsou lidé, kteří od nás nic nepotřebují a jediné, co chtějí, je možnost volit. Je nejvyšší čas jim umožnit korespondenční volbu,“ řekl Czernin.