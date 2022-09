Půl miliardy korun do jedné rodiny, opřel se Dědeček do senátora Czernina

Současný senátor Tomáš Czernin (KDU-ČSL, ODS, TOP 09), lesník, zemědělec a zastupitel Dymokur, získal v minulém týdnu v prvním kole 28,99 procent hlasů, zatímco Jaromír Dědeček (ANO), ekonom, podnikatel a krajský zastupitel, 26,17 procenta.

„V porovnání s ostatními senátními obvody i s ohledem na výsledek z minulého víkendu nabídne souboj mezi Czerninem a Dědečkem pravděpodobně jeden z nejnapínavějších duelů. O jeho výsledku rozhodne zejména volební účast a schopnosti obou kandidátů mobilizovat zklamané voliče těch kandidátů, kteří v první kole neuspěli. Tomu ostatně odpovídá i určitá vyhrocenost volební kampaně,“ míní politolog a historik z Historického ústavu Akademie věd a z Univerzity Hradec Králové Jan Květina.

Dědeček se opřel Czerninovy rodiny

Oba soupeři se do sebe pustili kvůli vyjádřením zástupce hnutí ANO na Facebooku. Kromě kritiky vlády a jejího přístupu k energetické krizi, se kterou místopředsedu TOP 09 spojuje, se opřel i do manželky Tomáše Czernina Ursuly. Naznačil, že peníze pro neziskové organizace, ve kterých figuruje, nebyly použity transparentně.

„Angažovala se v pěti neziskových organizacích. Tyto subjekty mají se státem od roku 2016 celkem 304 smluv v celkové výši 401 milionů korun. Nic proti neziskovkám a jejich práci ani nic proti lesníkovi, ale není skoro 500 milionů korun pro jednu rodinu až moc? Tak to dopadne, když senátor sedí na dvou židlích. Jako politik má vliv na rozdělování dotací a zároveň z nich sám profituje. Dvě společnosti navázané na Tomáše Czernina dostaly 142 dotací v celkové výši přes 78 milionů korun,“ stojí na Facebooku Jaromíra Dědečka.

„Hodně mě naštvalo, co napsal o mojí manželce, která je činná v neziskovém sektoru a je opravdu živoucí charitou. Když se na Facebooku začaly probírat dotace, které dostala organizace starající se o potřebné, vyznělo to tak, že jde o peníze, které moje manželka vozí domů. Opak je pravdou. Vždy to dělala jako dobrovolník a ještě tam přispívala vlastními prostředky. Myslím si, že mezi slušnými lidmi se to nedělá. O mně ať si říkají, co chtějí, já jsem jako politik zvyklý, že se do mě střílí. Vyzval jsem pana Dědečka, aby se omluvil, a on evidentně nepochopil, co po něm žádám. Dokládá to, že kandiduje za hnutí ANO a tam skutečně asi nevědí, co je to pomoc potřebným,“ vyjádřil se Tomáš Czernin.

Na otázku, co přesně chtěl zmínkou o dotacích sdělit, Jaromír Dědeček odpověděl stručně: „Konkrétně jsem tím nechtěl říci nic. Pan Czernin chce, abych se omluvil jeho manželce. Já ale nekritizuji ji ani neziskovky, ale pouze to, že za šest let šlo půl miliardy korun do jedné rodiny, což je hodně peněz. To je vše.“

Připustil však, že se na jeho profilu podílí i PR oddělení hnutí ANO: „Něco píšu já, ale něco si samozřejmě nechám posoudit PR oddělením, abych tam neměl chyby.“

Tomáš Czernin v posledních dnech navštívil města a obce v regionu. Ve středu se zastavil v Nymburku, Kostomlatech či Lysé nad Labem, ve čtvrtek v Jičíně. Volit bude dnes v Dymokurech. V kampani jej podpořila v pořadí třetí kandidátka z prvního kola Dana Kracíková (STAN).

Podle politologa Květiny by její podpora mohla být pro obhajobu obhajobu mandátu Czernina důležitá: „Lze čekat, že zafunguje určitá loajalita a semknutost voličů vládní koalice, kteří by měli být mobilizovanější než například voliči neúspěšné kandidátky SPD.“

Očerňování soupeře a antikampaň

Jaromír Dědeček se stihl potkat s voliči třeba v Nymburku, Kopidlně či Hořicích. O podporu některých protikandidátů z prvního kola nežádal. Na Jičínsko však zavítal předseda hnutí ANO Andrej Babiš, třeba v úterý byl v Hořicích, kde se setkali jeho příznivci i odpůrci.

„Jsem rád, že mám podporu pana Babiše stejně jako Karla Havlíčka či Kláry Dostálové. Uvidíme, jak to všechno dopadne. Zatímco my jsme dělali úspornou kampaň, kampaň soupeře stála horentní peníze. Pan Czernin je vidět všude, protože potřebuje zůstat v Senátu, aby mohl čerpat dotace. Jeho rodina za šest let nasbírala půl miliardy korun,“ vrátil se k dotacím Dědeček.

„Přijet do regionu je rozhodnutí pana Babiše. Nevím, jestli to panu Dědečkovi nějakým způsobem pomůže. Mrzí mě však, že kampaň nedělá sám a že přistoupil na hru očerňování soupeře,“ kontroval Czernin.

„Kandidát ANO se zaměřil především na antikampaň proti Czerninovi, když zdůrazňuje otázky spjaté se senátorovým majetkem a domněle nadměrným čerpáním dotací ze strany spřízněných firem či osob. Jeho vyjádření přitom mají silný mobilizační potenciál zejména u levicově naladěných voličů s nižšími příjmy, kteří si vysokou politiku spojují s principem nespravedlivých zisků i s elitářstvím a vykazují výraznou tendenci vymezit se vůči současné vládě,“ komentoval Dědečkovo vystupování politolog Květina.

Oba kandidáti mají jasno, čemu se v případě zvolení budou v Senátu věnovat. „Budu pokračovat v práci. Máme rozpracováno hodně věcí a témat na poli zahraniční bezpečnosti,“ potvrdil současný senátor.

„Jako hlavní cíl si dávám tlak na poslance i ministerské úředníky, abychom zastropovali cenu elektřiny a plynu. Cena elektrické energie by měla být maximálně na úrovni Rakouska, tedy 2,50 koruny za kilowathodinu a plynu na úrovni 1,50 koruny. Další prioritou je urychlené schválení energetického zákona, aby odběratelé získali větší jistotu a kontrolu nad prodejci,“ nastínil Jaromír Dědeček.