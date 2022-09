Ve druhém kole vyzve na Jičínsku senátora Czernina podnikatel Dědeček z ANO

V prvním kole v obvodu s číslem 37 získal Tomáš Czernin (KDU–ČSL, ODS, TOP 09) přes 28 procent hlasů, jeho vyzyvatel jičínský ekonom a podnikatel, krajský zastupitel a lídr hnutí ANO v posledních krajských volbách Jaromír Dědeček necelých 27 procent hlasů.

Třetí skončila starostka Železnice a bývalá ředitelka nemocnice v Jičíně Dana Kracíková (STAN) s necelými 14 procenty, čtvrtý je ředitel Zoo Chleby René Franěk (Svobodní).

„Myslím si, že první kolo dopadlo podle očekávání. Účast byla vyšší než před šesti lety díky spojení s komunálními volbami. Jsem připraven pokračovat v kampani, myslím, že mě lidé dostatečně znají a budou volit odpovědně. Věřím v podporu voličů demokratických kandidátů, tedy voličů Dany Kracíkové (STAN) a Marty Martinové (Piráti), případně i dalších, u kterých si však nyní nejsem úplně jistý,“ zhodnotil první kolo Tomáš Czernin.

„Jsem rád, že jsem postoupil do druhého kola. Myslím si, že souboj s panem Czerninem byl vyrovnaný. Rozdíl byl v hodnotě kampaně, do které dal pan Czernin velké peníze. Ovlivnily ji i různé podpásovky jako ničení billboardů a další věci. Ale beru to tak, že to patří k politickému boji. Na rozdíl od pana Czernina jsem zatím neřešil podporu od dalších kandidátů. Chtěl bych, aby bylo druhé kolo stejně férové jako to první,“ uvedl Jaromír Dědeček.

O hlasy se ještě ucházeli redaktorka Marta Martinová (Piráti), učitelka v mateřské škole Eva Kotyzová (SPD) a právník Václav Ort (KSČM).

Jeden chce ještě sloužit, druhý volá po změně

„Mandát obhajuji, protože jsem přesvědčen, že stále mohu naší zemi na tomto místě sloužit. Rád bych pokračoval v práci zejména ve výboru pro zahraniční obranu a bezpečnost. Bezpečí naší země včetně bezpečí energetické soběstačnosti je klíčové téma, které hýbe celou zemí,“ řekl už před volbami Czernin.

Dědeček naopak už dříve řekl, že kandiduje kvůli bezmezné moci pětikoalice, jejích poslanců a senátorů, která musí skončit. „Kartel moci, tedy vláda, Sněmovna a Senát, si dělá, co chce, a problémy neřeší,“ prohlásil.

Výsledky senátních voleb Obvod Jičín

Před volbami se vymezil i vůči svému protikandidátovi, se kterým se utká v druhém kole: „Současný senátor pro nás nedělá nic. Je čas na změnu,“ řekl.

Podle svých slov chce v případě zvolení prosazovat nulovou daň z přidané hodnoty na elektřinu, plyn a topení a také na potraviny, minimálně pro roky 2022 a 2023, zastropování cen pohonných hmot, mimořádný příspěvek pro důchodce, vrácení slevy na jízdném pro seniory a studenty či zvýšení rodičovského příspěvku.

Czernin se kritice bránil tvrzením, že se mu za šest let podařilo prosadit řadu počinů užitečných i pro jeho region.

„Jsem rád, že se už pracuje na zrychlení železniční tratě mezi Nymburkem a Prahou, a to cestou napojení na vysokorychlostní trať Praha–Poříčany. Tuto variantu jsem na podnět občanů projednával s generálním ředitelem Správy železnic. Snad má aktivita pomůže lidem ušetřit na cestě z Nymburka do Prahy trochu času. Senát se ale primárně zabývá zákony, které dopadají na všechny občany. Schválili jsme například úsporný tarif na energie, podpořili zkrácené úvazky a zvýšení životního minima, snížili jsme odvody na sociální zabezpečení a mnoho další,“ vyjmenoval.

Finalisté mají týden na to přesvědčit voliče, aby znovu přišli k volbám, a ty nerozhodnuté, aby dali hlasy právě jim. Druhé kolo senátních voleb je v pátek 30. září a v sobotu 1. října.