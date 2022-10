Vystrčil povede Senát, je to pro něj velká osobní satisfakce, řekl Jurečka

Tam, kde se odehrával souboj mezi kandidáty koalice SPOLU a opozičního ANO, mají větší podporu vládní kandidáti. Jak hodnotíte zatímní průběžné výsledky voleb?

Zatím to opravdu vypadá tak, že ani senátní, ani komunální volby se nestaly žádným referendem o vládě. Opozice neudělala žádný významný volební výsledek. Ani ten vyhrocený senátní souboj v Jihlavě neukazuje, že by se to mělo stát. Je to v této situaci velmi dobrý výsledek pro koalici SPOLU.

Dá se tedy čekat, že by pan Vystrčil mohl zůstat předsedou Senátu?

Předpokládám, že ano. Je to ohromná osobní satisfakce pro Miloše Vystrčila, protože to, s čím se musel potýkat poslední dva, tři týdny, s takovou mírou nenávistných útoků, které šly do osobní roviny ze strany předsedy ANO, to už bylo za hranou toho, co se ve volební kampani má a co se nemá.

Povíte teď, kdo bude kandidátem koalice SPOLU v prezidentské volbě, nebo jaká bude strategie vaší koalice v této volbě?

My to řekneme společně jako všichni tři předsedové.

Máte už domluvený společný postup při volbě prezidenta?

Myslím, že ho máme domluvený. Hodně jsme naznačili už v závěrečné debatě před komunálními a senátními volbami. (Jurečka v ní řekl, že by kritéria na vhodného prezidenta splňovali z pohledu lidovců Pavel Fischer, Petr Pavel a Danuše Nerudová - pozn. autora)

Pokud jde o vaši stranu, ztratili jste už v prvním kole senátorku Šárku Jelínkovou, nyní to vypadá na úspěch čtyř až pěti z šestice vašich kandidátů. Považujete to za dobrý výsledek pro vaši stranu?

Pokud by to bylo tak, že získáme pět senátorů, přičtěme k tomu jednoho zvoleného v prvním kole, tak by to znamenalo, že bychom obhájili šest mandátů a to by byl dobrý výsledek.

Jak vnímáte, že solidní podporu dostali kandidáti spojení s dezinformační scénou jako paní advokátka Zwyrtek Hamplová? Neuspělo sice tolik ANO, ale tam, kde byli alternativní kandidáti proti mainstreamu, získali dost hlasů voličů?

Je to určitý rys současné doby, kdy během posledních dvou let nastoupily na scénu hodně ty dezinformační kanály. Je tu vidět i to, co dlouho říkají zprávy BIS. že je tu vidět podpora dezinformační scény ze strany Ruska. Je to pro nás určitá zpětná vazba, že je třeba ještě lépe pracovat s tím, jak ty dezinformace vyvracet a podávat relevantní informace, abychom nedali prostor tomu, aby se ty dezinformace prosazovaly.