Babiš se střelil do nohy slovy o referendu. ANO nemělo osobnosti, míní politolog

Kde hledat důvody neúspěchu hnutí ANO v druhém kole senátních voleb? Z 18 jejich finalistů vyhráli pouze dva. Ze 14 přímých duelů s kandidáty navrženými některou ze stran vládní koalice vyhrál kandidát ANO jediný.

Tak Andrej Babiš vždycky říkal, že Senát neumí, tak se to potvrdilo. Je to ale zvláštní, protože hnutí ANO hrálo všechno do karet, do druhého kola se jim probojoval rekordní počet kandidátů, nálada ve společnosti je silně protivládní a navíc se vždycky do Senátu volilo tak, že navrch měli kandidáti proti vládě, tedy za ty strany, které neměly většinu v Parlamentu.

Koalici Spolu podle mého pomohly dvě věci. Babiš se zřejmě sám střelil do nohy, když tyto volby vyhlásil jako referendum o vládě. Zdá se totiž, že jeho voliči nepřišli, ale naopak se mu podařilo zmobilizovat voliče druhé strany. Tedy jako referendum pochopili tyto volby i příznivci vlády, což jsou zároveň lidé, kteří většinou k druhému kolu senátních voleb chodí. Jejich motivace byla pravděpodobně posílena i probíhajícím soudním líčením v kauze Čapí hnízdo, ve které je Babiš obviněn. Druhou bolístkou ANO je velice nešťastná personální politika jejich šéfa, která vygradovala nasazením obviněné Jany Nagyové proti předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi.