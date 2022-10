Nejsledovanější souboj vyhrál Vystrčil, Nagyovou porazil o tisíce hlasů

Druhé kolo senátních voleb na Jihlavsku bylo symbolem. Na jedné straně stávající předseda Senátu a představitel vládní koalice Spolu Vystrčil.

Na straně druhé Jana Nagyová, dříve Mayerová, chráněnkyně předsedy ANO Andreje Babiše, který ji v posledních předvolebních týdnech poskytl mohutnou podporu a s nímž je Nagyová spoluobžalovaná v kauze Čapí hnízdo.

Výsledek je jednoznačný. Vystrčil s výraznou převahou zvítězil. Na svou sokyni získal dvacet procent hlasů, což v absolutním čísle znamená propastných téměř osm tisíc hlasů.

„Jsem z toho dojatý, a to málokdy bývám dojatý,“ řekl znovuzvolený senátor Miloš Vystrčil. „Porazili jsme Andreje Babiše, jeho nekonečně mnoho peněz,“ podotkl. „Ještě jednou děkuji všem voličům za to, jakým způsobem se k těm volbám postavili,“ uvedl.

„Rozhodlo, že tam bylo srdce. Že tam bylo přesvědčení, že to, co děláme, je správné,“ řekl Miloš Vystrčil. V krátkém proslovu pro televize hovořil o pokoře i o poučení v tom, že je lidem potřeba denně vysvětlovat kroky, které dělá. Vyjádřil vděčnost rovněž předsedům i dalším zástupcům stran vládní pětikoalice, kteří mu byli nakloněni.

K velkému rozdílu mezi Vystrčilem a Nagyovou přispěla i neobvykle vysoká volební účast. Dosáhla na 38 procent, což je na druhé kolo senátních voleb v Česku nevídané. Celorepublikový průměr byl dvakrát nižší, než na Jihlavsku.

Sčítání výsledků voleb Miloš Vystrčil sledoval společně se svými kolegy a podporovateli v Modrém domě v Jihlavě, kde sídlí vysočinská ODS. Kancelář byla hojně okupována také novináři. Duel Vystrčil - Nagyová se ostatně těšil velkému zájmu jak médií, tak i veřejnosti už během předvolební kampaně, jež byla místy velmi vyhrocená.

„Byla jsem sama proti pěti stranám“

Jana Nagyová trávila hodiny, během kterých se sčítaly v jednotlivých okrscích hlasy, se svými stranickými kolegy v kanceláři poslance Josefa Kotta (ANO) v Dělnickém domě v Jihlavě. Do řeči ji však příliš nebylo.

„Už postup do druhého kola jsem brala jako velký úspěch. V něm to bylo velice těžké. Připadalo mi, že jsem byla sama proti pěti stranám. Útoky Pětikoalice byly opravdu tvrdé a řada z nich mě mrzela,“ svěřila se těsně po sečtení hlasů.

V prvním kole se na Jihlavsku utkala šestice adeptů na senátorský post. Kromě Miloše Vystrčila, který obdržel téměř 46 procent hlasů, a druhé Jany Nagyové, již volilo skoro 31 procent lidí, kandidoval ještě Luděk Růžička (DOMOV), Tomáš Nielsen (PRO 2022), Václav Lhotský (SPD) a Josef Pavlík (KSČM).

Od minulého víkendu, kdy se uskutečnily i volby do zastupitelstev obcí, nepostupuje v Jihlavě kvůli intenzivní předvolební kampani obou kandidátů ani povolební vyjednávání. „Komunálky“ v Jihlavě letos vyhrálo opět - již po třetí, hnutí ANO s lídrem Radkem Popelkou. Mezi zvolenými zastupiteli se octla mimo jiné i Jana Nagyová, která dostala od voličů i velké množství preferenčních hlasů. Zda se však vítězové voleb octnou skutečně ve vedení města, nebo skončí opět v opozici, ukáže až zmíněné povolební vyjednávání. To by se mělo intenzivněji rozběhnout právě po senátních volbách.