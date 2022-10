Jednoznačný výsledek. Prohrál Babiš, vyhrála demokratická ČR, řekl Fiala

Nadšení zavládlo ve štábu SPOLU. V soubojích s opozičním ANO se prosadili kandidáti vládních stran s jedinou výjimkou všude tam, kde to šlo. „Výsledek je jednoznačný,“ řekl premiér Fiala. „Není to pouze prohra hnutí ANO, je to osobní prohra Andreje Babiše. V těchto volbách vyhrála demokratická Česká republika,“ řekl Fiala.