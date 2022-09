Chci bojovat za nespravedlivě stíhané, vysvětluje Nagyová svůj boj o Senát

V prvním kole jste dostala 30,56 % hlasů, váš protikandidát, současný předseda Senátu Miloš Vystrčil, 45,62 %. Očekávala jste takový výsledek?

Vůbec ne, úplně mi to vyrazilo dech. Na to, že jsem ještě před pár měsíci nebyla veřejně známá, s výjimkou Jihlavy, kde jsem v minulosti byla náměstkyní primátora, to považuji za obrovský úspěch. Moc bych ještě jednou chtěla voličům poděkovat a poprosit je, aby mi přišli hodit hlas i ve druhém kole.

Nálada v Jihlavě se zejména v posledním týdnu hodně vyostřila.

Čelíte kritice kvůli svému vyjádření, že v případě zvolení požádáte o imunitu. Jak jste to vlastně myslela?

Upřímně? Myslela jsem rychleji než mluvila. Chtěla jsem říct, že chci jako první věc řešit imunitu, abych se mohla účastnit soudního řízení, protože si stojím za tím, že jsem nic trestného v kauze Čapí hnízdo neprovedla a chci, aby to u soudu vyšlo jednou provždy najevo. Jenže místo toho jsem řekla to, co jsem řekla.

To by se vám ale jako kandidátce do Senátu stávat nemělo?

Nemělo, ale stalo se. Ono vám totiž na soustředění moc nepřidá, když si vedle vás zničehonic nějaký člověk odplivne.

A to se stalo?

Ano. Nálada v Jihlavě se zejména v posledním týdnu hodně vyostřila.

Od pondělí musíte být opět u soudu kvůli Čapímu hnízdu. Jak bude vypadat finále vaší kampaně?

Záleží na předsedovi senátu a na mém obhájci, jak bude potřebovat, abych byla u jednání. Ale počítám, že minimálně odpoledne se budu snažit být mezi lidmi a ještě je oslovit. V tomhle to má bohužel můj protikandidát jednoduší. V neděli třeba dostal dost velký prostor v debatě na Primě.

Čím konkrétně budete chtít před druhým kolem oslovit?

Chci lidem říct, že druhé kolo voleb do Senátu bude skutečným referendem o Fialově vládě a že existuje teoretická možnost, že by pětikoalice v horní komoře mohla ztratit většinu. Kdyby strany pětikoalice ztratily kontrolu nad Senátem, tak to bude mít vláda o dost složitější. ANO má v druhém kole včetně mě 17 kandidátů a tím, že nás podpoří, můžou dát pětikoalici pořádný výprask a potrestat ji za aroganci a přezíravost jejich ministrů a rady o svetrech. Tím, že lidé budou volit proti kandidátům pětikoalice, dají vládě jasně najevo, že se jim nelíbí, jak bezradně si počíná při boji s inflací nebo při řešení energetické krize. Jednoduše řečeno: Hlas pro kandidáta ANO je hlasem proti Fialově vládě.

Chci být hlas nespravedlivě stíhaných

Kritici vám vyčítají, že nemluvíte o tom, co byste v Senátu chtěla dělat. Pokud byste tedy byla zvolena, jaké by byly vaše priority?

To mi může vyčítat jen někdo, kdo kritizuje od počítače. O svých prioritách mluvím na výjezdech poměrně dost často a jasně. Po mých současných zkušenostech s trestním stíháním bych se především chtěla stát hlasem všech nespravedlivě stíhaných a pracovat na zákonech, které by jim umožnily se účinněji bránit.

Máte představu, v jakém ze senátních výborů byste se chtěla angažovat?

Určitě. Nejraději bych byla ve výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, případně v evropském. Jsem vystudovaná ekonomka, doktorát mám z dopravy a profesně dělám na velkých dotačních projektech zejména v oblasti evropské energetiky. Takže tyto dva výbory bych považovala za nejvíc logické.

Jana Nagyová před soudem v kauze Čapí hnízdo. (26. září 2022)

Proč jste se vlastně rozhodla, že se vrátíte do politiky?

Protože už mě celá ta situace, kdy se cítíte, že jste nespravedlivě popotahována za něco, co jste neudělala a máte pocit, že s tím nemůžete nic dělat, prostě dožrala. Když přišlo Čapí hnízdo, tak jsem všechny veřejné funkce opustila a v dalších volbách do komunálu jsem raději ani nekandidovala. Zatímco probíhalo moje trestní stíhání, jsem se na dlouhé čtyři roky stáhla. Přišla jsem o kamarády, práci, rozbilo mi to rodinu. Obrazně řečeno jsem seděla v koutě a brečela. No a když za mnou pak přišla dcera a ptala se, proč půjdu k soudu, tak jsem si v sobě řekla dost, musím se tomu postavit.

Dosud jste ale působila jen v komunální politice. Proč chcete do Senátu?

Protože v něm můžu být sama za sebe, Senát je oproti komunální politice víc o jednotlivcích. A já si chci sobě a vlastně i ostatním nespravedlivě stíhaným dokázat, že nemusí sedět v koutě, ale mohou se vzepřít a bojovat. Chci věřit, že tím, že takto upozorním na svůj případ, dodám odvahu i jiným. A kdybych se nakonec přeci jen stala senátorkou, s o to větší vervou bych se takovým případům věnovala.

Vystrčilovi do hlavy nevidím

Váš protikandidát, tedy současný předseda Senátu Vystrčil, si v souvislosti s vaší kampaní postěžoval, že proti němu nestojíte jen vy, ale celá armáda Andreje Babiše, která se z něj snaží udělat reprezentanta oligarchického establishmentu. Je to tak? Jak to vnímáte?

Vůbec mě nenapadlo, že by náš souboj mohl skončit takto. Pana předsedu znám léta, vážila jsem si ho, ale nemůžu za to, že od své strany nemá stejnou podporu jako já. Podpory pana Babiše stejně jako dalších si moc vážím. Jsem ráda za kohokoli, kdo si najde čas a přijde mě podpořit.

Miloš Vystrčil v souvislosti s vaší kandidaturou také připomněl váš výrok, že v Senátu chcete být trojským koněm a chcete ho rozbít zevnitř. Jak jste to myslela?

Panu Vystrčilovi do hlavy nevidím, takže moc netuším, jak to pochopil. Byla to samozřejmě nadsázka. Nechci ho ale za jeho výroky nechci moc odsuzovat, přisuzuji je jeho nervozitě před druhým kolem. Každopádně výroky pana Vystrčila nesvědčí o příliš velké důvěře v Senát, když si myslí, že nějaká Nagyová ho může rozbít. Taková míra nejistoty k Senátu, notabene zrovna od jeho předsedy, mě zaráží. Rozhodně totiž nemám v plánu rozbíjet Senát, ale pracovat v něm pro české občany.

Požádáte v závěru kampaně o podporu i voliče kandidátů, kteří v prvním kole neuspěli?

Určitě ano. Jak už jsem řekla, jsem ráda za jakoukoliv podporu.

Proč by lidé měli do Senátu zvolit vás?

Právě proto, co jsem teď řekla. Chtěla bych se především stát hlasem všech nespravedlivě stíhaných.

Pokud byste byla zvolena a následně odsouzena, vzdala byste se mandátu?

To, že bych byla odsouzena, si absolutně nepřipouštím. Nic nezákonného jsem neudělala a jsem přesvědčena, že se to u soudu jednou provždy prokáže.