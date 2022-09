Česko vstupuje do finále voleb do Senátu. Bojuje se i o jeho předsedu

I v dalších 23 obvodech voliči určí, zda si opoziční hnutí ANO bude moci poprvé založit senátní klub jen ze svých kandidátů, nebo zda posílí klub ODS a TOP 09. Bez ohledu na výsledek letošních voleb je jisté, že současná vládní koalice si v horní komoře udrží většinu.

Změna oproti prvnímu kolu: V druhém kole voleb nedostávají voliči volební lístky domů, mohou si je vyzvednout pouze ve volební místnosti.

První volební kolo, které se konalo koncem minulého týdne souběžně s obecními volbami, dopadlo tradičně nejlépe pro kandidáty ANO. Ladislav Václavec z ANO byl znovu zvolen na Bruntálsku už v prvním kole a 17 kandidátů opozičního hnutí se probojovalo do finále, z nichž ovšem jen šest úvodní rozstřel vyhrálo. ANO obhajuje vítězství ve třech senátních obvodech v předchozích volbách v roce 2016.

ODS má sice jen devět finalistů, osm z nich ale úvodní kolo vyhrálo a obhajuje čtyři mandáty. V sedmi obvodech se utká se zástupci ANO. Nejsledovanějším bude duel Vystrčila s Janou Nagyovou, která je s šéfem ANO Andrejem Babišem obžalovaná v kauze dotace na stavbu Čapího hnízda.

TOP 09, která obhajuje jedno křeslo, má šanci přidat dva mandáty. Už v prvním kole byl znovu zvolen místopředseda Senátu Jiří Růžička, kterého navrhla TOP 09. Ten je ovšem v klubu Starostů.

Klub Starostů přišel už v prvním kole o tři ze šesti členů, kteří mandát obhajovali. Tři kandidáty včetně Aleny Dernerové ze SD-SN má stále ve hře. KDU-ČSL už v prvním kole uhájila mandát na Orlickoústecku, kde Petra Šilara vystřídá Petr Fiala, a má šanci obhájit i zbývajících šest křesel.

Jen tři lidovci ale postoupili do finále z prvního místa. ČSSD má šanci zopakovat alespoň jedno ze dvou vítězství z voleb v roce 2016. Pirátští kandidáti se letos do finále neprobojovali, na rozdíl od adeptky SPD Evy Chromcové, což je pro toto hnutí historický úspěch.

Nejblíže ke zvolení ve finále jsou podle výsledků úvodního kola senátor a starosta Chrastavy Michael Canov ze SLK na Liberecku, kardiochirurg Jan Pirk, kterého navrhla TOP 09 v Praze 10, a lékař Zdeněk Matušek z ANO na Frýdecko-Místecku. Všichni dostali přes 40 procent hlasů, stejně jako Vystrčil, jehož očekávané znovuzvolení ale může zkomplikovat masivní antikampaň za účasti lídrů ANO.

Za favority jsou díky zisku z prvního kola pokládáni bookmakery také senátoři ODS Tomáš Jirsa a Jiří Oberfalzer, Hana Kordová Marvanová, kterou navrhla ODS v Praze 11, Jarmila Smotlachová z ODS na Mělnicku, záchranářka a exposlankyně ANO Věra Procházková na Karlovarsku a Lucie Pluhařová za ANO na Kroměřížsku, Miluše Horská na Pardubicku a Jaromíra Vítková – obě za KDU-ČSL – na Blanensku nebo Tomáš Czernin z TOP 09 na Jičínsku.

Podle údajů Českého statistického úřadu vítězství z prvního kola zopakuje v průměru 70 procent kandidátů. Bookmakeři považují za favority osm kandidátů ODS, po čtyřech kandidátech ANO a KDU-ČSL a po dvou kandidátech TOP 09 a z klubu Starostů. Jako nejvyrovnanější vidí bookmakeři duely na Plzeňsku, Ústecku, Kutnohorsku a Olomoucku.

Klub ODS a TOP 09 s minimálně 22 jistými senátory zůstane i po volbách nejpočetnější frakcí s právem opět nominovat předsedu horní komory. Klub Starostů a nezávislých má v současné podobě jistých 19 členů, lidovci šest, klub Pirátů a hnutí Senátor 21 pět a díky kandidátům hnutí může zůstat sedmičlenný. Z frakce ProRegion, kterou tvoří ANO a ČSSD, by bez posil zůstali čtyři senátoři, bez klubové příslušnosti by zatím zůstal jen Pavel Fischer.

Volit se bude podobně jako před týdnem v pátek od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00. Hlasovací lístky lidé dostanou až ve volebních místnostech, do nichž by si stejně jako před týdnem měli vzít průkaz totožnosti. Hlasovat může 2,48 milionu voličů, kteří si letos nezvolili senátora v prvním kole. V něm přišlo hlasovat 42,65 procenta voličů. Výsledky voleb by měly být zveřejněny během sobotního odpoledne na volebním webu.