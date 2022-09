Nagyová ve finální fázi kampaně rozdávala salám, Vystrčil vsadil na koncert

„Byla to opravdu čistá náhoda, že to vyšlo takhle shodně. Je to poslední den kampaně, a tak je logické, že obě strany se snaží,“ řekla k termínu Jana Nagyová. Ta si k závěrečné kampani, kterou Hnutí ANO nazývá „Finální bitvou o Senát“ vybrala parkoviště před základní školou na Křížové ulici.

Krátce před třetí se otevřely stánky s gulášem, nechyběly klobásy ani koláče. Bylo i pivo a svařák zdarma. V závěru došlo i na rozdávání menšího balení salámu Vysočina.

Na setkání dorazila z větší části zejména starší generace, většina z nich hlavně kvůli předsedovi hnutí ANO Andreji Babišovi. „Mám pana Babiše ráda. Zvýšil nám důchody a všechno,“ pochvalovala si seniorka Jiřina Bukovanová.

Právě Andrej Babiš přijel kandidátku Janu Nagyovou osobně podpořit hned v úvodu čtvrtečního setkání. Spolu s ním dorazila i bývalá ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, později i Alena Schillerová a Karel Havlíček. Příznivci hnutí ANO zaplnili plochu parkoviště, která je určena pro přibližně 80 aut. Lidé se s politiky Hnutí ANO fotili a Andrej Babiš rozdával autogramy. „Jen tak dál. Máte naši podporu. Paní Jano, volíme vás,“ neslo se davem.

Andrej Babiš pojal setkání s občany jako kritiku vlády Petra Fialy. „Co pro vás tahle vláda udělala? No nic,“ odpověděl si a sklidil za to potlesk. „Tohle je bitva o Senát, který by měl být v opozici vůči Poslanecké sněmovně. Je to střet systému. Polistopadového kartelu proti Hnutí ANO. Miloš Vystrčil neudělal pro Česko nic. Třicet let se živí jen politikou,“ pronesl.

Babiš dále uvedl, že kandidatura Jany Nagyové nebyl jeho nápad. „Nejdříve jsme přesvědčovali pana Běhounka, ale ten odmítl. Já jsem navrhl pana Rybu a pak krajská organizace přišla s paní Nagyovou. Její kandidatura není můj výmysl,“ řekl Babiš.

Jeho projev čas od času narušilo protestní troubení projíždějících aut. Z druhé strany silnice přihlížela akci skupina asi padesáti lidí s transparenty s nápisy: „Jihlava nechce volit lháře ani obžalované. Láska – žádné bojování. Slušnost, pokora není blbost. Natárám všetkým, že Bude líp na věčné časy, jen abych nemusel hen do tej bas.“

„Volili jsme odpor formou tiché rezistence. Pravda ti horkokrevnější z nás si trochu zatroubili,“ usmál se Petr Kubíček, jeden z protestujících. Podpořit Janu Nagyovou přijel svým zpěvem Bohuš Matuš. „Já si pana Babiše vážím. O mně se psalo také mnoho lživých článků. Myslím, že když je někdo hodně šikovný, tak vždy má nějaký problém. Fandím mu,“ poznamenal.

Důležitá je slušnost, apeloval Vystrčil

To z druhého tábora, který podporuje kandidáta Miloše Vystrčila se nesl swing, jazz i trocha rocku. Jeho tým si připravil pro veřejnost koncert s podtitulem „Volíme slušnost“, na kterém vystoupil například David Koller a další kapely. Koncert byl přenášen na obrazovku i do jihočeských Dačic, kde lidé budou také o víkendu volit.

I v tomto případě se setkání neslo v poklidném duchu. Jen zpočátku atmosféru lehce narušila skupina čtyř žen, které pískaly na píšťalky při úvodním projevu Miloše Vystrčila. „Politika by neměla být o boji. Zvlášť když je doba těžká, je důležité, abychom se dokázali sjednotit. Proto je důležitá slušnost. Musíme kultivovat politickou scénu, hledat to, co nás spojuje a ne to, co ji rozděluje,“ řekl hned v úvodu Vystrčil.

„Nesmíme podlehnout nekonečnému množství peněz, nekonečnému množství zaplacených lidí, kteří chtějí lidi rozeštvat. Solidarita není kobliha,“ dodal ve své úvodní řeči a sklidil za to potlesk.

I jeho přišla podpořit celá řada osobností. Akce se osobně účastnila například Miroslava Němcová. Na dálku Miloše Vystrčila podpořila také Marta Kubišová, Petr Pithart či zpěvák Tomáš Klus. „Na symbolické úrovni se bude právě u vás rozhodovat o tom, jakým směrem se vydá česká politika. Jestli cestou zahleděnosti, sebestřednosti a prospěchářství vedoucí až k imunitě, nebo odevzdáním se ve prospěch altruismu a demokracie,“ řekl Klus.

Akce ve Smetanových sadech se účastnilo několik stovek lidí. „Miloš Vystrčil je z Telče a já taky. A navíc jsme pravicoví voliči. U nás není co řešit,“ řekl postarší muž pohupující se do rytmu hudby. „Budu volit pana Vystrčila. Je to jasná volba,“ poznamenal Stanislav Balík, další z účastníků koncertu.

Přišli ale i tací, kteří šli jenom na koncert. „Jestli půjdeme volit, ještě nevíme. Měly jsme jiné favority,“ shodly se dvě dámy středního věku. Vzdáleně přes telefon k účastníkům akce promluvil ve své zdravici také herec a jihlavský rodák Ondřej Vetchý. Emoce mezi přihlížejícími vzbudila také píseň Ať mír dál zůstává s touto krajinou, zpívaná ze záznamu s Martou Kubišovou.

Na závěr akce vystoupila na pódium společně s Milošem Vystrčilem i jeho manželka s dětmi. A také Věra Kuberová, vdova po bývalém předsedovi Senátu Jaroslavu Kuberovi s dcerou Vendulou, které jeho kandidaturu ve druhém kole senátních voleb podpořily.