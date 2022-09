Plyn není ideologie, míní Okamura. Jednat s vrahem? Ne, odmítl Vystrčil

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Pozvání do studia CNN Prima News přijali předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL), předseda SPD Tomio Okamura a místopředsedkyně ANO Alena Schillerová.

Jedním z tématem diskuse bylo zastropování cen energie a dodávky plynu z Ruska. Podle Okamury vláda nastavila příliš vysokou cenu za plyn i elektřinu. „Kvůli vaší nekompetentní vládě jsou miliony lidí v problémech, firmy krachují. O zastropování energie jsme mluvili už na jaře, teď jste s tím přišli. Ale tak, že je to pro občany likvidační,“ řekl předseda SPD.

„Lidé potřebují levné energie a levné kvalitní potraviny, to nesmí být předmětem ideologie. Kašlu na Evropskou unii a německou elektřinu. Chci, aby občané měli levnou energii,“ dodal.

Podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila však podpora ruského agresora prostřednictvím financí za plyn není možná. „Všichni chtějí mír. Jenže řešení, která vy navrhujete, k tomu prostě nevedou. Chcete jednat s člověkem, který zabíjí na Ukrajině? Do něčeho takového přece nemůžete tuhle zemi přivést. Existuje i jiná alternativa, jenže vy chcete mířit k Rusku,“ řekl.

Jedním z řešení je výstavba plynovodu Stork II, který byl podle původního plánu součástí celoevropského projektu nazvaného Severojižní propojení. Jeho cílem bylo snížit závislost na ruském plynu propojením zásobníků zkapalněného plynu (LNG) v polském Svinoústí a na chorvatském ostrově Krk. Plán na propojení plynárenských soustav visegrádských zemí se zrodil za českého předsednictví EU v roce 2009.

Do kritiky vlády se přidala i Schillerová, podle které koalice čekala na zastropování cen za energie zbytečně dlouho a tento krok navíc nezohlednila v návrhu státního rozpočtu.

„Zadlužování zvedáte, ale občanům se nic nevrací. Je to absolutní nekompetentnost. Dívám se s hrůzou, jak dluh poroste,“ okomentovala vládní kroky bývalá ministryně financí.

„Záchranný plán, který vymyslelo ANO, je za 1 300 miliard korun,“ opáčil však Vystrčil.

Výsledky voleb

Na začátku debaty všichni zhodnotili výsledky komunálních voleb a prvního kola voleb do Senátu. „Jsem hrdý na to, jakého výsledku jsem dosáhl,“ zhodnotil Vystrčil výsledek prvního kola senátních voleb a poprosil voliče, aby přišli odevzdat svůj hlas i v příštím týdnu.

Na slova Vystrčila reagovala Alena Schillerová, jejíž kolegyně z hnutí ANO Jana Nagyová, která kandidovala proti Vystrčilovi na Jihlavsku, postoupila do druhého kola. „Nemyslím si, že by to byl úspěch pana předsedy Vystrčila. Po dvanácti letech v senátu, třiceti letech v politice, by měl postoupit v prvním kole. Je to naopak velký úspěch Jany Nagyové,“ řekla Schillerová.

Vyjádřila se také k sobotnímu výroku své kolegyně z hnutí ANO, která uvedla, že pokud se dostane do Senátu, nejprve ze všeho požádá o imunitu. „Stála jsem tři dny po jejím boku na výjezdech zejména na Vysočině. Lidem vysvětlovala svůj pohnutý osud. Vysvětlovala, že chce zrychlit postup, aby byla v případě zvolení do Senátu co nejdříve vydána. Bylo to přeřeknutí. Tři dny mluvila naprostý opak. Dobře vím, jak to myslela,“ hájila sobotní výrok Nagyové předsedkyně poslaneckého klubu ANO Schillerová.

Koalice Spolu zvítězila v komunálních volbách v Praze, předseda Senátu řekl, že nepředpokládá vytvoření koalice s ANO. „Předpokládám, že se to nestane,“ řekl Vystrčil k případné spolupráci s hnutím ANO. „Kdyby se tak stalo, osobně bych byl velmi překvapen,“ dodal.

Výměna ministrů

Představitelé jednotlivých stran reagovali také na výroky prezidenta Miloše Zemana, který by z různých důvodů vyměnil několik ministrů současné vlády.

Postu by se podle něj měla vzdát například ministryně životního prostředí Anna Hubáčková za KDU-ČSL. „Ona má moji plnou podporu,“ řekl k tomu Jurečka.

Výměnu prezident navrhuje také v případě Zbyňka Stanjury z ODS, současného ministra financí. „Prezident ale zároveň řekl, že je to výsostné právo premiéra. A tomu do toho nemluví ani Miloš Vystrčil,“ reagoval předseda Senátu na kritiku svého stranického kolegy.

Zároveň odmítl, že by sám kandidoval na Hrad. „S kandidaturou na prezidenta nepočítám, zajímá mě druhé kolo senátních voleb,“ řekl.

Kandidaturu odmítla také Alena Schillerová, o níž Zeman řekl, že by byla dobrou prezidentskou, ale že nemá takový volební potenciál jako expremiér Andrej Babiš. „Já jako kandidátka na prezidenta? Nic takového neřešíme, čekáme na vyjádření Andreje Babiše,“ uzavřela.