Například neaprobovaní učitelé zajišťují na 2. stupni základních škol na Plzni-severu a na Klatovsku od 68 do 87 procent. Na Plzni-jihu, Rokycansku a Tachovsku je to od 57 do 68 procent.

Tyto okresy jsou na tom v Plzeňském kraji nejhůře. Hovoří o tom dokument České školství v mapách z roku 2022 zpracovaný Českou školní inspekcí (ČŠI).