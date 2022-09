Z Nagyové se mi chce plakat. Čeká mě ještě týden polopravd a lží, říká Vystrčil

Čeká vás druhé kolo senátních voleb. Jak obtížný souboj očekáváte s Janou Nagyovou, která je nominovaná hnutím ANO a stojí s Andrejem Babišem u soudu kvůli kauze Čapí hnízdo?

Velmi děkuji a vzdávám úctu všem voličům, kteří mě v prvním kole podpořili. Po té masáži polopravd a lží, které o mně byly šířeny, jsem za to velmi vděčný. Předpokládám, že druhé kolo nebude vůbec jednoduché. Budu se snažit dělat všechno jak nejlépe umím a věřím, že si lidé stále pamatují, co jsem tu udělal a jak dlouhodobě pracuji.

V prvním kole jste dostal přes 45 procent a zhruba o 7 tisíc hlasů víc než paní Nagyová s něco málo přes 30 procent. Mezi vyřazenými jsou ale kandidát SPD, KSČM či právník, který bojoval proti vládním covidovým opatřením. Obrátíte se na někoho z nich?

Vážím si každého hlasu, který dostanu od kteréhokoli voliče z mého regionu. Jsem přesvědčen, že senátní volby jsou o tom, co ti lidé dokázali pro region a jak pracují v Senátu. To by měli voliči posuzovat. Pokud to udělají voliči, kteří v prvním kole nevolili mě ani paní Nagyovou, budu jim za to vděčný. S tím, že bych oslovoval s žádostí o podporu ty, kteří kandidovali v prvním kole se mnou, nepočítám.

Proti mně nestojí jeden kandidát, ale armáda

Zaregistroval jste, když se paní Nagyová vyjádřila v průběhu sčítání hlasů, že kdyby to vyšlo, tak jako první vejde do dveří a požádá o imunitu? Pak to korigovala a podle předsedy ANO Babiše chtěla naopak říci, že požádá o zbavení imunity.

Zaregistroval jsem to. Kdyby to nebylo tak vážné, tak je to celé tragikomické. Paní Nagyová o tom, co by chtěla dělat, kdyby byla senátorkou, vlastně vůbec nemluví. Nefunguje jako standardní senátní kandidát. Tam je Andrej Babiš, Karel Havlíček, Alena Schillerová a další, kteří jsou nastoupeni. A podle toho, jaký dá Andrej Babiš pokyn, tak se chovají.

A pak je tam někde paní Nagyová, která vystoupí a řekne, že chce být v Senátu trojským koněm a chce ho rozbít zevnitř. To když slyšíte, mně se z toho chce plakat. To mě čeká ještě týden a čekám další polopravdy a nepravdy, aby to působilo negativně. Proti mně nestojí jeden kandidát, ale armáda Andreje Babiše, která má neuvěřitelně velký rozpočet, jakékoli finanční možnosti, disponuje nekonečným množstvím lidí a to všechno se rozhodli vrhnout proti mně. Zároveň jako reprezentant oligarchického establishmentu, lidí, kteří byli zvyklí si kupovat politiky, kteří v době socialismu měli výhody, protože byli důvěrníky nebo dokonce agenty, tady vykládá, že Vystrčil je špatný, protože je senátorem a zároveň předsedou Senátu. To je prostě neuvěřitelné. Nikdy jsem si neuměl představit, že se dostanu do takové situace.

V druhém kole bude včetně vašeho obvodu souboj dvanácti kandidátů koalice Spolu či ODS s hnutím ANO. Nepodařilo se přece jen panu Babišovi trochu z těch voleb, když se ještě podíváme i na výsledky voleb komunálních, udělat referendum i o vládě?

Vždycky vás bude vnější prostředí ovlivňovat a to, že se toho snaží pan Babiš využít, je logické. Bylo by dobré, kdyby to bylo v rámci slušnosti a vzájemné korektnosti, to se neděje. Mně je přičítáno ve špatném, že jsem zakladatelem Občanského fóra, kam jsme se to dostali? To mě mrzí. Jinak, abych odpověděl na vaši otázku, musíme si přiznat, že to tak je. Současná situace taková je, že ovlivňuje senátní a pravděpodobně částečně i komunální volby. Na druhou stranu jsem přesvědčen, že většina lidí si uvědomuje, že komunální volby jsou o tom, jak bude fungovat jejich město, kdo ho bude řídit, a Senát aby fungoval jako pojistka a zároveň se podílel na kultivování politické scény. Plus je to práce v regionu.

Musíme ukázat, že jsme schopni myslet i na někoho jiného, říká Vystrčil

Jak vnímáte, když lidé, kteří jsou k vám kritičtí, vám na sociálních sítích vyčítají, že jste „tchaj-wanec“ kvůli vaší cestě na Tchaj-wan, který jste podpořil proti Číně, nebo když někteří lidé vyčítají vládě, že je podle nich proukrajinská?

Je mi smutno, že tato interpretace je pro někoho přijatelná, protože vy nepracujete pro své děti, jen když jste s nimi a hrajete si s nimi nebo se s nimi učíte. Pracujete pro ně, když se staráte, aby země nebyla zadlužená, aby byla bezpečná, aby tady byla svoboda a demokracie. Takto vnímám kroky, které dělám. Já jsem nebyl na Tchaj-wanu jen kvůli Tchajwancům, ale také, abychom my měli rovnou páteř, abychom si uvědomili, že pokud chceme, aby si nás ve světě někdo vážil, tak také musíme ukázat, že jsme schopni myslet i na někoho jiného než jen na sebe. Aby také ostatní dokázali myslet na nás a dokázali nás podpořit. A u Ukrajiny je to ještě jasnější, protože když nepodpoříme Ukrajince a nebudeme jim pomáhat hájit územní celistvost, nezávislost, suverenitu, tak kdo bude pomáhat nám, až nám půjde o územní celistvost, suverenitu a nezávislost?

Požádáte premiéra Fialu, aby vás přijel podpořit před druhým kolem na Vysočinu?

Mám podporu pana premiéra. Co všechno budeme ve volebním týdnu dělat, nemáme v tuto chvíli naplánováno. Nevylučuji to, ale nemyslím si, že teď mám hledat nějaké jiné spasitele. Teď je to o Vystrčilovi a o Nagyové. Pořád věřím, že to nemůže být o tom, kdo má lepší marketing a kdo dokáže lépe oslovit temné proudy v této společnosti. To není možné, abychom připustili.

Bude hrát váš výsledek v senátních volbách roli v úvahách o případné vaší účasti v prezidentské volbě, nebo už víte, že se ji účastnit nebudete?

Teď o tom vůbec nepřemýšlím. Téměř na sto procent to vylučuji.