Vystrčil ANO a Nagyovou porazil, v druhém kole čeká střet dvou světů

O volby do Senátu v obvodu 52 zahrnujícím Jihlavsko a Dačicko se Slavonickem v Jihočeském kraji byl zájem. Do volebních místností se dostavilo jen těsně pod padesát procent oprávněných voličů, výrazně víc, než činil celostátní průměr.

Nalákal je souboj dosavadního předsedy Senátu Miloše Vystrčila z ODS a Jany Nagyové z ANO, obžalované v kauze Čapí hnízdo. Miloš Vystrčil má k obhajobě mandátu po prvním kole blíž. Jen čtyři procenta mu chyběla k ukončení souboje „před časovým limitem“. S výsledkem byl nadmíru spokojen.

„Cítím teď obrovský vděk a úctu k voličům, kteří neuvěřili lžím a pomluvám pana Babiše. Jsem na ně hrdý a moc si toho vážím,“ reagoval na výsledky Vystrčil. Kampaň hnutí ANO podle jeho mínění nebyla úplně čistá.

Sám, jak tvrdí, se komentářů vůči své soupeřce doposud zdržel a bude tak činit i nadále. „K jejímu vystupování žádný komentář nemám. Nic tu neřekla, nic tu neudělala, nic neplánuje. Mluví za ní pouze Andrej Babiš,“ podotkl.

Ví ale, že i přes výrazný úspěch v prvním kole ještě obhajobu postu nemá jistou. „Druhé kolo bude střet dvou světů. Jeden je zvyklý chovat se slušně a korektně, druhý to má přesně naopak. Věřím, že to dopadne dobře,“ dodal Vystrčil.

„V mé situaci je to obrovský úspěch“

I Jana Nagyová děkovala voličům za hlasy. „V mé situaci a v tom, co se kolem nás dělo a děje, považuji postup do druhého kola za obrovský úspěch. Děkuji všem, kdo k volbám přišel,“ konstatovala.

Jak kauza Čapí hnízdo a nedávné zahájení soudního líčení ovlivnilo voliče - zda v její prospěch či neprospěch - posoudit nedokázala. „Člověk je tvor emocionální, lidé se rozhodovali, jak se v tu chvíli zrovna cítili. A toto je relativně silný příběh,“ podotkla.

Týden do druhého kola chce strávit obdobným způsobem, jako finiš před kolem prvním. „Chci být co nejvíce mezi lidmi,“ vzkazuje. Znovu bude objíždět Jihlavsko, znovu bude část cest absolvovat s obytným vozem ve společnosti Andreje Babiše. „Štáb bude v příštím týdnu ještě silnější,“ slibuje.

Miloš Vystrčil post senátora obhajuje už podruhé. Poprvé se jím stal po volbách v roce 2010, zvítězil i o šest let později. Ve Valdštejnském paláci zasedá dvanáct let v řadě. Od února 2020 je předsedou Senátu. Do letošního dubna byl místopředsedou ODS.

Kandidatura Jany Nagyové oznámená v květnu mnoho lidí překvapila. Ekonomka a bývalá náměstkyně jihlavského primátora je společně s Andrejem Babišem obžalovaná v kauze dotací pro farmu Čapí hnízdo. Soudní proces začal v polovině září. Nagyová se ve své výpovědi omluvila Babišově rodině a hypotetickou vinu vzala na sebe. Andrej Babiš ji v posledním týdnu vehementně podporoval v kampani a procestoval s ní Jihlavsko.

Na třetím místě na Jihlavsku skončil advokát Tomáš Nielsen kandidující za uskupení PRO 2022, získal 12 procent hlasů. Za ním se s jednociferným výsledkem seřadili lékař Václav Lhotský za SPD, ekonom Josef Pavlík za KSČM a advokát Luděk Růžička kandidující za uskupení Domov.