Jdu si pro imunitu, řekla Nagyová. Omluvila se za přeřeknutí, teď čelí posměchu

Volby 2022 Sledovat další díly na iDNES.tv

Obžalovaná Jana Nagyová ve vysílání České televize uvedla, že první, co by v Senátu udělala, pokud by se do něj dostala, je podání žádosti o senátorskou imunitu.

„Jako první, pokud by to vyšlo, vejdu do dveří a požádám o imunitu,“ prohlásila kandidátka za hnutí ANO.

Na její slova reagovala současná šéfka Sněmovny a předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. „Jana Nagyová kandiduje proto, aby neskončila ve vězení (a ani netuší, že o imunitu se nežádá). Miloš Vystrčil kandiduje proto, aby pomohl občanům Vysočiny a v Senátu odváděl skvělou práci pro demokracii,“ uvedl na svém Twitteru. Podpořila tak zároveň kandidáta koalice Spolu.

Později Nagyová svá slova mírnila a označila je za přeřeknutí. „To jsem se přeřekla. Myslela jsem, že požádám o její zrušení. Stres asi působí,“ vysvětlila Seznam Zprávám.

Markéta Pekarová Adamová @market_a Jana Nagyová kandiduje proto, aby neskončila ve vězení (a ani netuší, že o imunitu se nežádá).



@Vystrcil_Milos kandiduje proto, aby pomohl občanům Vysočiny a v Senátu odváděl skvělou práci pro demokracii.



Není o moc jednodušších voleb. Děkuji předem za podporu Miloše! https://t.co/KlRdwiZyL9 oblíbit odpovědět

Jak poukázala Pekarová, o imunitu se nežádá. Senátor ji získává automaticky zvolením. Nagyová, dříve Mayerová, je s šéfem ANO Andrejem Babišem obžalovaná v kauze dotace na stavbu Čapího hnízda.

Expremiér Andrej Babiš se Nagyové zastal a na tiskové konferenci se v sobotu večer snažil její výrok dementovat. „Paní Nagyová se vyjádřila špatně, je pod tlakem. Myslela to tak, že se v případě zvolení vzdá imunity,“ řekl šéf hnutí ANO.

Oba jsou obžalováni z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU, podle trestního zákoníku jim hrozí až desetileté vězení. Státní zástupce Jaroslav Šaroch podle dřívějších informací serveru Seznam Zpráv navrhuje pro expremiéra v obžalobě tříletou podmínku s odkladem na pět let a peněžitý trest deset milionů korun. Pro Nagyovou pak žádá stejný podmíněný trest, zaplatit by měla půl milionu korun. Městský soud v Praze začal případ projednávat 12. září.

Pokud by se Nagyová opravdu ve druhém kole stala členkou horní komory, soud o Čapím hnízdě by se musel zastavit do doby, než by její kolegové v Senátu rozhodli o jejím možném vydání.

Nagyová i Vystrčil se v letošních senátních volbách utkali o křeslo v Senátu v Jihlavě. Oba dva postoupili do druhého kola. Vystrčil získal přes 45 procent hlasů, Nagyová přes 30. Kdo se nakonec do horní komory Parlamentu dostane, rozhodne až druhé kolo, které je za týden. Podle politologů nicméně půjde o vyrovnaný souboj.

Andrej Babiš týden před volbami Nagyovou intenzivně podporoval v kampani a objížděli region v karavanu. Nagyovou s Babišem na prvních zastávkách po Vysočině doprovázel také místopředseda Sněmovny Karel Havlíček či šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová a bývalá ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Cílem bylo vyhrát senátní volby a porazit právě Vystrčila.