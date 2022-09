Lidé vybírali zastupitele a třetinu senátorů, sečteny jsou první okrsky

Začalo sčítání, které při posledních komunálních volbách ve velkých městech trvalo až do nedělních ranních hodin.

Spolu s volbami se ve 14 obcích konala i místní referenda.

Podle Českého statistického úřadu v letošních komunálních volbách usilovalo o 61 798 mandátů celkem 195 216 kandidátů. O 27 křesel v Senátu pak 178 kandidátů.

Nyní komise po celé republice sčítají hlasy. Malé obce do 500 obyvatel se při posledních komunálních volbách podařilo sečíst do 19 hodin. Město do 10 tisíc obyvatel pak trvalo sečíst do půl jedné ráno. U větších měst nad 100 tisíc obyvatel se hlasy podařilo spočítat do pěti ráno.

Někde byl podle volebních komisí zájem o komunální volby překvapivě nízký, jinde naopak vyšší než obvykle. Ještě menší než byla ale účast ve volbách do třetiny Senátu.

ČSÚ @statistickyurad Je 14 hodin. Volební místnosti se uzavřely a okrskové komise začaly počítat. Na 506 přebíracích místech a v centrále ČSÚ je ke zpracování výsledků připraveno na 2 500 lidí a 1 500 kusů výpočetní techniky. Průběžné výsledky naleznete na https://t.co/5S2fLg8PNt #ČSÚ #volby2022

Některá města a obce zaznamenaly při volbách i menší problémy. Například záchranáři v pátek vyjížděli ke dvěma pacientům do volebních místností v Karlových Varech.

„Jednalo se o úraz hlavy lehčího charakteru a kolapsový stav přímo ve volebních místnostech. Oba pacienty jsme převezli do karlovarské nemocnice,“ popsal mluvčí krajských záchranářů Radek Hes.

Policisté v souvislosti s volbami řešili také několik spíše méně závažných incidentů.

„Přijali jsme také několik oznámení, která se týkala například maření průběhu voleb, kupčení s hlasy či umělého navyšování voličů. Všechna podání prošetřujeme,“ uvedla mluvčí policejního prezidia Kateřina Rendlová. Ani volební komise zatím žádné vážnější problémy při hlasování nezaznamenaly.

Oznámení o údajném kupčení s hlasy řeší policie od pátku v Ústeckém kraji a také v Brně, kde policisté přijali oznámení, že by v noci na sobotu údajně mohla nastat manipulace s hlasovacími lístky v několika okrscích, tamní volební komise tak byly vyzvány k vlastním opatřením.