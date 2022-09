Druhý den voleb. Lidé dokončí výběr obecních zastupitelů a senátorů

Do sobotních 14:00 mají voliči poslední možnost rozhodnout o tom, kdo bude v příštích čtyřech letech určovat chod českých měst a vesnic. Na třetině území republiky pak lidé vybírají i své zástupce do Senátu, zpravidla však první kolo nerozhodne. V tom případě budou lidé vybírat svého senátora ze dvou finalistů v kole druhém, a to příští víkend.