Na co si dát pozor, aby váš hlas nepropadl. Jsou tu komunální a senátní volby

V celém Česku se od pátku volí do zastupitelstev obcí a měst a ve velkých městech se ještě rozlišuje celoměstská a obvodní kandidátka. Třeba v Praze se budou vybírat zastupitelé 57 městských částí i zastupitelstvo hlavního města, takzvaný „magistrát“. Nejde o málo, třeba v Praze má zastupitelstvo skoro stejné pravomoci jako jinde to krajské a rozpočet jako větší ministerstvo.

Pozor na obálky i oblečení

Kam máte jít hlasovat, najdete napsáno na obálce, ve které vám přišly domů lístky. Volební místnosti bývají většinou v nejbližší škole nebo na obecním úřadě.

K urně by měl jít volič oblečen adekvátně. Hlavně nesmí agitovat, takže žádné odznáčky, kšiltovky nebo trička s logem stran. V takovém případě může být člověk z volební místnosti vykázán. K volbám je naopak nutno přijít s platnou občankou, případně pasem.

Jak hlasovat v komunálních volbách Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i hlasovací lístek. S obálkou a lístkem vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě lístků. Počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen v dané obci, je uveden v záhlaví lístku. Hlasovací lístek je nutné upravit jedním z uvedených způsobů: Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik členů zastupitelstva obce má být voleno

pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik členů zastupitelstva obce má být voleno Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta , pro něhož volič hlasuje, a to z kterékoli volební strany. Nejvýše lze označit tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být zvoleno.

, pro něhož volič hlasuje, a to z kterékoli volební strany. Nejvýše lze označit tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být zvoleno. Kombinovat oba způsoby a označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty z libovolných ostatních stran. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva.

a označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty z libovolných ostatních stran. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva. Pokud volič označí křížkem volební stranu, neoznačuje v ní již konkrétní kandidáty. K označení kandidátů u této volební strany se v takovém případě nepřihlíží.

Na rozdíl od jiných voleb není skoro možné „vykroužkovat“ oblíbeného kandidáta. K tomu, aby preferovaný kandidát mohl přeskočit výše umístěné kolegy na kandidátce, musí získat více než deset procent hlasů z průměrného počtu hlasů na jednoho kandidáta v rámci jeho strany. To může být zejména ve větších obcích problém.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné schránky.

Komunálních voleb se mohou účastnit i občané členského státu Evropské unie s trvalým nebo přechodným pobytem v dané obci. Ve volební místnosti bude na viditelném místě vyvěšen správně vyplněný vzorový hlasovací lístek a seznam všech platných kandidátů. Po prokázání totožnosti dostane volič od komise šedou obálku, do které za plentou vloží (šedý) volební lístek. Do stejné obálky vloží i lístek pro volby do městského i obvodního zastupitelstva.

Senátní volby

Ve třetině republiky se spolu s komunálními konají i volby senátní. „Pro volby do Senátu bylo zaregistrováno celkem 179 kandidátů – 136 mužů a 43 žen. Volit se bude ve 4 910 volebních okrscích,“ řekla místopředsedkyně Českého statistického úřadu Eva Krumpová.

Pokud se u vás konají i senátní volby, dostanete k šedé obálce ještě obálku žlutou. Do ní patří jeden (žlutý) hlasovací lístek se jménem kandidáta do Senátu. Obě obálky se házejí do stejné urny, volební komise je pak roztřídí podle barvy.

Lístek pro případné druhé kolo senátních voleb dostane člověk za týden přímo ve volební místnosti. Až na jednu výjimku. „V obvodu 46 Ústí nad Orlicí bude s největší pravděpodobností zvolen senátor již v prvním kole. Jsou zde totiž zaregistrovaní jen dva kandidáti,“ upozorňuje Krumpová.

Křížkování u komunálních voleb

Spousta voličů si zvykla, že u voleb se kroužkuje. To ale u těchto neplatí. U komunálních voleb se nekroužkuje, ale křížkuje. Intuitivně k tomu navádí čtvercová kolonka u každého kandidáta.

Systém hlasování v komunálních volbách je nejkomplikovanější ze všech typů voleb. Lidé v nich mohou hlasovat jen pro jednu stranu, nebo vybrat tolik kandidátů, kolik je zastupitelů. Mohou ovšem také obě metody zkombinovat.

Jsou tu ale i nebezpečí, jak svůj hlas omylem znehodnotit. Třeba když volič zakřížkuje víc kandidátů, než je zastupitelů, vhodí do urny lístek bez obálky, obálky zamění nebo připíše na lístek nějaký další text.

Ovšem pozor, pokud zatrhnete křížkem nahoře stranu a pak dáte křížek i jejímu kandidátovi, lístek není neplatný, ale ke křížku u kandidáta se nepřihlíží, započítá se pouze kandidátka zaškrtnuté strany. Křížky lze dávat v tomto případě pouze kandidátům jiných stran.

Hlasovat na rozdíl od jiných typů voleb v uplynulých dvou letech nebude moci zhruba 10 tisíc voličů, kteří jsou v nařízené izolaci kvůli koronaviru. Loni při sněmovních volbách hlasovalo do přenosné volební schránky kolem 1 200 voličů v karanténě kvůli koronaviru, hlasování z auta využilo 1 600 voličů. Letos hlasovat nemohou.