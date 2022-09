Okamura na protest volil poškozeným lístkem. Hlas ale zřejmě platí a TOP 09 děkuje

„Škrtl jsem jeho volební lístek a ještě jsem ho natrhl. Voleb jsem se tímto zúčastnil, vždycky jsem pro to, abychom k volbám chodili,“ řekl bezprostředně po odvolení poslanec a předseda SPD Tomio Okamura.

„Můj hlas tak bude započítán mezi odevzdané, tímto jsem však vyjádřil svůj nesouhlas a zároveň snížil procentní výsledek panu Růžičkovi, protože absolutně nesouhlasím s politikou TOP 09 a vládní koalice,“ doplnil šéf hnutí SPD.

Nicméně pokud popsal znehodnocení svého hlasovacího lístku v senátních volbách přesně, tak je podle právníka Petra Suchomela dle zákona o volbách do Parlamentu České republiky jeho hlas platný.

„Ve prospěch kandidáta se počítají i takové hlasovací lístky, na kterých volič provedl různé úpravy. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje,“ uvádí zákon.

„Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky,“ definuje přímo zákon. Tiskový odbor ministerstva vnitra potvrdil, že lístek je neplatný až v případě, že je roztržený na dva a víc kusů.

Okamura věří, že hlasovací lístek znehodnotil dostatečně a jasně ukázal, že senátora Růžičku volit nechce, i když jestli tak bude posouzen i volební komisí, se už nedozví.

„Přeškrtl jsem hlasovací lístek včetně přeškrtnutí jména kandidáta. Pakliže by volební komise uznala volební lístek, kde volič jasně vyjádřil svůj nesouhlas s kandidátem, pak je otázkou zda-li je správně napsaný volební zákon. Zda bylo jméno pana Růžičky přeškrtnuto dostatečně či nedostatečně, jestli to bylo pro někoho čitelné či nečitelné, to musí posoudit volební komise,“ uvedl pro iDNES.cz Okamura.

Dodal, že natrhnutí volebního lístku už bylo vedle přeškrtnutých údajů kandidáta aktem „navíc“. Tím jak moc ho prý natrhl je podle Okamury i možné, že se při vkládání do obálky roztrhl úplně. „Jelikož se jedná o tajné hlasování, tak se bohužel nikdy nedovíme, jestli byl můj hlas skutečně volební komisí uznán jako platný, či nikoliv,“ prohlásil Okamura.

„Pakliže by byl můj hlas přes to všechno skutečně započítán pro pana Růžičku, tak doufám, že to nebude hlas rozhodující,“ dodal nakonec pro iDNES.cz pobaveně předseda SPD.

TOP 09, za kterou Jiří Růžička křeslo v Senátu v nynějších volbách obhajuje, už předsedovi SPD veřejně poděkovala. „Děkujeme srdečně panu Okamurovi za hlas pro Jiřího Růžičku. Dobrá volba,“ napsala strana na Twitter. S poděkováním se přidala i šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Samotný senátor Jiří Růžička incident okomentoval slovy „je to rebel, ten pan Okamura“.

Nepříjemné situace se při volbách staly i jiným politikům. Neplatně hlasoval třeba čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg v druhém kole prezidentských voleb v roce 2013, ve kterém stál proti Miloši Zemanovi. Hlasovací lístek totiž vhodil do volební urny omylem bez úřední obálky, takže nebyl platný. Za celou situaci podle něj mohli fotografové, kteří jej při hlasování ve volební místnosti rozrušili hojným focením.

Okamura: Postup kandidátů SPD do 2. kola bude úspěch

Okamura se do volební místnosti dostavil 20 minut po jejím otevření. Před ním odvolily desítky občanů, z nich někteří vyjadřovali výhrady k přítomnosti množství médií. „Nechtěl by se (Okamura) odstěhovat někam jinam?“ ozvala se jedna z hlasujících žen.

Okamura po odevzdání hlasu v komunálních volbách zopakoval, že volby budou referendem o vládě. V případě voleb do Senátu by si Okamura přál vznik senátní opozice vůči současné vládní pětikoalici.

„Senátní volby mají svoje specifikum, velkou výhodu budou mít ty strany, které už mají dlouhá léta v senátních obvodech starosty a místostarosty. Považoval bych proto za velký úspěch, kdyby někdo z kandidátů SPD postoupil do druhého kola,“ uvedl.

„V senátních volbách se hraje i o to, aby i ve druhé parlamentní komoře zazníval hlas proti nekompetentní a asociální vládě Petra Fialy. Protože to dělají tak, že když něco nemohou prohlasovat ve Sněmovně, tak si vezmou na pomoc Senát a úplně tam chybí hlas současné opozice,“ dodal.

O místo v Senátu se uchází 19 kandidátů SPD, jeden další je nominován za SPD, Trikoloru a Moravany. Bez ohledu na výsledek senátních voleb je jisté, že současná vládní koalice si v horní komoře udrží většinu. O premiérový úspěch v senátních volbách pro SPD se pokoušejí poslanec Jiří Kobza nebo právník Zdeněk Koudelka, který je také kandidátem Trikolory a Moravanů.

V komunálních volbách by hnutí SPD rádo získalo více zastupitelských mandátů než před čtyřmi lety. Tehdy jich bylo 161. Hnutí SPD nyní kandiduje ve 337 městech a obcích, v padesátce z nich sestavilo kandidátní listiny s Trikolorou, Svobodnými či dalšími uskupeními.

Celkové výsledky senátních voleb by mohly být známy do sobotního večera, kompletní výsledky komunálních voleb pravděpodobně v neděli nad ránem.